कैलिफोर्निया में हुआ केमिकल लीक, 40,000 लोगों को घर छोड़ने के निर्देश

केमिकल लीक होने के बाद अधिकारियों ने रेत की दीवारें बनाकर केमिकल को स्टॉर्म ड्रेन और नदियों में जाने से रोका है। अगर टैंक फटता है तो करीब 6,000-7,000 गैलन केमिकल फैल सकता है, जो पर्यावरण के लिए बेहद ही घातक होगा। अगर टैंक में विस्फोट हुआ, तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है, क्योंकि इससे आसपास के अन्य टैंकों को भी खतरा हो सकता है। इसके साथ ही इलाके की हवा भी बेहद प्रदूषित हो सकती है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती हैं।