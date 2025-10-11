ट्रंप के नोबेल पुरस्कार नहीं जीतने पर गवर्नर न्यूसम ने उड़ाया मज़ाक, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया लूज़र

इस साल जिस नोबेल पुरस्कार पर लोगों की सबसे ज़्यादा नज़रें थीं, वो है शांति का नोबेल पुरस्कार (Nobel Peace Prize)। इसकी वजह है अमेरिका (United States Of India) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump), जिन्होंने इस पुरस्कार को पाने की काफी कोशिश की। हालांकि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला और वेनेज़ुएला (Venezuela) की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो (María Corina Machado) ने बाज़ी मार ली। वेनेज़ुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण बदलाव के लिए मचाडो के अथक संघर्ष के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ऐसे में अब ट्रंप का मज़ाक भी उड़ रहा है।