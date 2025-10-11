Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ट्रंप के नोबेल पुरस्कार नहीं जीतने पर गवर्नर न्यूसम ने उड़ाया मज़ाक, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया लूज़र

डोनाल्ड ट्रंप ने शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने ट्रंप का मज़ाक उड़ाया है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 11, 2025

Gavin Newsom and Donald Trump

Gavin Newsom and Donald Trump (Photo - Washington Post)

इस साल जिस नोबेल पुरस्कार पर लोगों की सबसे ज़्यादा नज़रें थीं, वो है शांति का नोबेल पुरस्कार (Nobel Peace Prize)। इसकी वजह है अमेरिका (United States Of India) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump), जिन्होंने इस पुरस्कार को पाने की काफी कोशिश की। हालांकि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला और वेनेज़ुएला (Venezuela) की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो (María Corina Machado) ने बाज़ी मार ली। वेनेज़ुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण बदलाव के लिए मचाडो के अथक संघर्ष के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ऐसे में अब ट्रंप का मज़ाक भी उड़ रहा है।

कैलिफोर्निया के गवर्नर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया लूज़र

कैलिफोर्निया (California) के गवर्नर गेविन न्यूसम (Gavin Newsom) ने ट्रंप के नोबेल पुरस्कार नहीं जीतने पर मज़ाक उड़ाया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लूज़र बताया है।

न्यूसम-ट्रंप में नहीं बनती

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि न्यूसम और ट्रंप में बिल्कुल नहीं बनती। दोनों अक्सर ही एक-दूसरे पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ते। ट्रंप, रिपब्लिक पार्टी के हैं और न्यूसम, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। न्यूसम के समर्थक तो उन्हें अगला राष्ट्रपति भी मानते हैं।

सोशल मीडिया पर छाई मीम्स की बहार

ट्रंप के नोबेल पुरस्कार नहीं जीतने पर सोशल मीडिया पर मीम्स की बहार छा गई है। आइए कुछ मीम्स पर नज़र डालते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

11 Oct 2025 12:44 pm

Published on:

11 Oct 2025 11:24 am

Hindi News / World / ट्रंप के नोबेल पुरस्कार नहीं जीतने पर गवर्नर न्यूसम ने उड़ाया मज़ाक, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया लूज़र

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मैक्रों ने लेकोर्नू को फिर नियुक्त किया फ्रांस का पीएम, कुछ दिन पहले ही दिया था इस्तीफा

Emmanuel Macron and Sebastien Lecornu
विदेश

मंगोलिया के राष्ट्रपति उखना आएंगे भारत, पीएम मोदी से होगी द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा

Khurelsukh Ukhnaa
विदेश

अकेले रहने वाले मिर्गी मरीजों में अचानक मौत का खतरा ज़्यादा, रिसर्च से हुआ खुलासा

Epilepsy patient
विदेश

चीन से निपटने के लिए ताइवान की तैयारी, बनाएगा ‘टी डोम’ एयर डिफेंस सिस्टम

Lai Ching-te
विदेश

जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद पर आतंकी हमला, पाकिस्तान में 3 लोगों की मौत

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.