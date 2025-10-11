ट्रंप के नोबेल पुरस्कार नहीं जीतने पर गवर्नर न्यूसम ने उड़ाया मज़ाक, अमेरिकी राष्ट्रपति को बताया लूज़र

Gavin Newsom and Donald Trump (Photo - Washington Post)
इस साल जिस नोबेल पुरस्कार पर लोगों की सबसे ज़्यादा नज़रें थीं, वो है शांति का नोबेल पुरस्कार (Nobel Peace Prize)। इसकी वजह है अमेरिका (United States Of India) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump), जिन्होंने इस पुरस्कार को पाने की काफी कोशिश की। हालांकि उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला और वेनेज़ुएला (Venezuela) की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो (María Corina Machado) ने बाज़ी मार ली। वेनेज़ुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण बदलाव के लिए मचाडो के अथक संघर्ष के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ऐसे में अब ट्रंप का मज़ाक भी उड़ रहा है।
कैलिफोर्निया (California) के गवर्नर गेविन न्यूसम (Gavin Newsom) ने ट्रंप के नोबेल पुरस्कार नहीं जीतने पर मज़ाक उड़ाया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को लूज़र बताया है।
यह बात किसी से छिपी नहीं है कि न्यूसम और ट्रंप में बिल्कुल नहीं बनती। दोनों अक्सर ही एक-दूसरे पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ते। ट्रंप, रिपब्लिक पार्टी के हैं और न्यूसम, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। न्यूसम के समर्थक तो उन्हें अगला राष्ट्रपति भी मानते हैं।
ट्रंप के नोबेल पुरस्कार नहीं जीतने पर सोशल मीडिया पर मीम्स की बहार छा गई है। आइए कुछ मीम्स पर नज़र डालते हैं।
