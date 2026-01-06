6 जनवरी 2026,

मंगलवार

“डेल्सी रोड्रिगेज़ को वेनेज़ुएला की अंतरिम राष्ट्रपति नहीं मानूंगी”, नोबेल पुरस्कार विजेता की दो-टूक

Venezuela Unrest: डेल्सी रोड्रिगेज़ को वेनेज़ुएला की अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया है। हालांकि नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो इस फैसले से सहमत नहीं हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 06, 2026

Maria Corina Machado rejects Delcy Rodríguez

Maria Corina Machado rejects Delcy Rodríguez (Photo - Bloomberg)

वेनेज़ुएला (Venezuela) में चल रही राजनीतिक उथलपुथल इस समय दुनियाभर में चर्चा का विषय है। 3 जनवरी को अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश पर सेना ने वेनेज़ुएला में सैन्य कार्रवाई करते हुए देश की राजधानी काराकस के अलावा मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा शहरों में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमेरिकी सेना के इन हवाई हमलों से वेनेज़ुएला में हाहाकार मच गया। इन हमलों में सैनिकों और नागरिकों समेत 40 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी सेना ने वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Cilia Flores) को भी पकड़ लिया और अमेरिका ले गए। इसी बीच अब देश को नई अंतरिम राष्ट्रपति मिल गई है।

डेल्सी रोड्रिगेज़ बनी वेनेज़ुएला की अंतरिम राष्ट्रपति

डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodríguez), जो 2018 से वेनेज़ुएला की उपराष्ट्रपति थीं, को अब नई ज़िम्मेदारी मिल गई है। रोड्रिगेज़ को ट्रंप प्रशासन की सहमति के बाद वेनेज़ुएला की अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। उन्होंने सोमवार को वेनेज़ुएला की नेशनल असेंबली में अंतरिम राष्ट्रपति पद की शपथ ली। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने उन्हें अमेरिकी हितों का ध्यान रखने की चेतावनी भी दी है।

नोबेल पुरस्कार विजेता ने नकारा

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो, जो वेनेज़ुएला में विपक्ष की प्रमुख नेता हैं, ने अंतरिम राष्ट्रपति के पद पर रोड्रिगेज़ की नियुक्ति को नकार दिया है। मचाडो ने दो-टूक सुना दिया है कि वह रोड्रिगेज़ को वेनेज़ुएला की अंतरिम राष्ट्रपति नहीं मानेंगी। गौरतलब है कि मचाडो फिलहाल निर्वासन में हैं लेकिन जल्द ही देश वापस लौटने की योजना बना रही हैं। गौरतलब है कि मादुरो की किडनैपिंग के बाद मचाडो को वेनेज़ुएला की अगली राष्ट्रपति बनने का प्रबल दावेदार बताया जा रहा था। उन्हें ट्रंप का समर्थक भी माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन ने उन्हें देश की नई अंतरिम राष्ट्रपति बनाने पर ग्रीन सिग्नल नहीं दिया।

