‘समुद्र पर अपना अधिकार’, अमेरिका ने एक और तेल टैंकर को किया जब्त; जानें वेनेजुएला से क्या है संबंध

होमलैंड सिक्योरिटी प्रमुख क्रिस्टी नोएम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि दुनिया के अपराधियों को चेतावनी दी जा रही है। आज सुबह, अमेरिकी सुरक्षा बल (USCG) ने कैरेबियन सागर के पूर्व में अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मोटर टैंकर ओलिना पर छापा मारकर उसे जब्त कर लिया। प्रतिबंधित तेल ले जाने के संदेह में, यह एक और घोस्ट फ्लीट टैंकर जहाज है, जो अमेरिकी सेना से बचने की कोशिश में वेनेजुएला से निकला था।