विदेश

अमेरिकी जेल से मादुरो ने भेजा बेटे को मैसेज – "हम ठीक हैं, मैं फाइटर हूं"

वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो इस समय अमेरिका की कैद में है। जेल से ही उन्होंने अपने बेटे के लिए एक मैसेज भेजा है।

भारत

image

Tanay Mishra

Jan 11, 2026

Nicolás Maduro under arrest

Nicolás Maduro under arrest

वेनेज़ुएला (Venezuela) के खिलाफ 3 जनवरी को अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के आदेश पर सेना ने देश की राजधानी काराकस समेत मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा शहरों में सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए। इस दौरान अमेरिकी सेना की डेल्टा फोर्स यूनिट ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Cilia Flores) को किडनैप कर लिया। दोनों को न्यूयॉर्क लाया गया है, जहाँ मादुरो पर ड्रग्स की तस्करी और नार्को-आतंकवाद के मामलों में मुकदमा चलाया जा रहा है। इस समय मादुरो जेल में बंद हैं। जेल से ही उन्होंने अपने बेटे के लिए एक मैसेज भेजा है।

"हम ठीक हैं, मैं फाइटर हूं"

मादुरो के बेटे निकोलस अर्नेस्टो मादुरो गुएरा (Nicolás Ernesto Maduro Guerra) जिन्हें निकोलस मादुरो जूनियर के नाम से भी जाना जाता है, ने बताया कि उनके पिता ने जेल से ही उनके लिए मैसेज भेजा है। मादुरो जूनियर ने बताया कि उनके पिता ने मैसेज में लिखा, "हम ठीक हैं, मैं एक फाइटर हूं।"

सही है मादुरो का स्वास्थ्य

मादुरो जूनियर ने बताया कि उनके पिता का स्वास्थ्य सही है। उनकी माँ फ्लोरेस भी अमेरिकी जेल में कैद हैं और उनका भी स्वास्थ्य सही बताया जा रहा है। मादुरो जूनियर ने कहा कि उनके पिता अभी भी मज़बूत हैं और इन कठिन परिस्थितयियों के आगे झुकेंगे नहीं।

रोड्रिगेज़ ने की मादुरो को छोड़ने की अपील

इसी बीच वेनेज़ुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodríguez) ने ट्रंप प्रशासन से मादुरो और उनकी पत्नी को छोड़ने की अपील की है। रोड्रिगेज़ ने देश की जनता को भरोसा दिलाया है कि जब तक मादुरो और उनकी पत्नी सुरक्षित वेनेज़ुएला नहीं लौट आते, तब तक वह चैन की सांस नहीं लेंगी।

