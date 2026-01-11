11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

‘देर होने से पहले…’, वेनेजुएला की कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस देश को दी धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आरोप लगाया कि वेनेजुएला से तेल और धन के बदले क्यूबा ने वहां के पिछले दो तानाशाहों को सुरक्षा सेवाएं मुहैया कराईं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 11, 2026

Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्यूबा को दी धमकी (Photo - Washington Post)

वेनेजुएला पर कार्रवाई के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर देर होने से पहले अमेरिका के साथ समझौता नहीं किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने दावा किया कि क्यूबा कई वर्षों तक वेनेजुएला से मिलने वाले भारी मात्रा में तेल और धन पर निर्भर रहा है।

ट्रंप ने दी धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में धमकी देते हुए कहा कि अब क्यूबा को न तो तेल मिलेगा और न ही पैसा, जब तक वह हमारे साथ कोई समझौता नहीं करता। इसको लेकर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट लिखा है। 

ट्रंप ने लिखा कि क्यूबा को अब एक डॉलर भी नहीं मिलेगा और न ही एक बूंद तेल – जीरो! मैं उन्हें सख्त सलाह देता हूं कि बहुत देर होने से पहले समझौता कर लें।

इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी आरोप लगाया कि वेनेजुएला से तेल और धन के बदले क्यूबा ने वहां के पिछले दो तानाशाहों को सुरक्षा सेवाएं मुहैया कराईं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। 

ट्रंप ने किया दावा

ट्रंप ने आगे दावा किया कि "पिछले सप्ताह अमेरिका द्वारा किए गए हमले में अधिकांश क्यूबा के लोग मारे गए हैं, और वेनेजुएला को अब उन गुंडों और जबरन वसूली करने वालों से सुरक्षा की जरूरत नहीं है जिन्होंने उन्हें इतने वर्षों तक बंधक बनाकर रखा था।"

इस बीच, वेनेजुएला द्वारा राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा, “वेनेजुएला ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की प्रक्रिया बड़े स्तर पर शुरू कर दी है। मुझे उम्मीद है कि वे कैदी याद रखेंगे कि वे कितने भाग्यशाली हैं कि अमेरिका आगे आया और जो जरूरी था, वह किया। मुझे उम्मीद है कि वे इसे कभी नहीं भूलेंगे—अगर भूले, तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा।

क्यूबा के राष्ट्रपति बनेंगे मार्को रुबियो?

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक्स पर क्लिफ स्मिथ नामक एक उपयोगकर्ता द्वारा किए गए एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसमें लिखा था, "मार्को रुबियो क्यूबा के राष्ट्रपति बनेंगे" और इसके बाद एक हंसने वाला इमोजी था। पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ट्रंप ने लिखा, "मुझे तो यह अच्छा लग रहा है!"

अमेरिका ने मादुरो और पत्नी को पकड़ा

बता दें कि 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी विशेष बलों ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस में एक सैन्य अभियान (ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व) के तहत राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को उनके आवास से पकड़ लिया। दोनों को अमेरिका ले जाया गया, जहां उन पर ड्रग तस्करी, नारको-टेररिज्म और हथियारों से जुड़े गंभीर आरोपों में मुकदमा चल रहा है। 

ये भी पढ़ें

ईरान ने अमेरिका और इजरायल को दी चेतावनी, कहा- अगर हमला होता है तो…
विदेश
iran protest news, iran protest, iran protest live, internet shutdown in Iran, protest in lran,
#USStrikesVenezuelaमें अब तक
Donald Trump

‘देर होने से पहले…’, वेनेजुएला की कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस देश को दी धमकी

Nicolás Maduro under arrest

अमेरिकी जेल से मादुरो ने भेजा बेटे को मैसेज – “हम ठीक हैं, मैं फाइटर हूं”

US Strikes: वेनेजुएला के बाद अमेरिका ने देर रात इस देश पर कर दिया स्ट्राइक, 90 से ज्यादा बम दागे, धुआं-धुआं हुआ इलाका

Inside Story: पद छोड़ने को तैयार थे मादुरो, साथी की सलाह पर अड़े रहे, पुतिन का ऑफर ठुकराया और शुरू हो गई उल्टी गिनती

‘चुप नहीं बैठेंगे, हमले का जवाब तो देंगे’, वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति ने ट्रंप को दे दिया सीधा संदेश!

अमेरिका ने तेल टैंकर किया जब्त

‘समुद्र पर अपना अधिकार’, अमेरिका ने एक और तेल टैंकर को किया जब्त; जानें वेनेजुएला से क्या है संबंध

Donald Trump

US-Venezuela Attack: क्या वेनेजुएला पर दोबारा हमला करेगा अमेरिका? ट्रंप ने कर दिया ऐलान

Donald Trump gives warning

वेनेज़ुएला के बाद इस देश पर हमला करेगा अमेरिका! ट्रंप ने दी धमकी

Maria Corina Machado and Donald Trump

वेनेज़ुएला में हो सकता है कुछ बड़ा? अगले हफ्ते विपक्षी नेता से मिलेंगे ट्रंप

Trump Brazil Tariff Rejection

US Strikes Venezuela: वेनेजुएला की मजबूती से रक्षा कर रही थी इस देश की सेना, ट्रंप बोले- जैसे ही हमने हमला बोला…

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

11 Jan 2026 08:34 pm

Published on:

11 Jan 2026 08:33 pm

Hindi News / World / ‘देर होने से पहले…’, वेनेजुएला की कार्रवाई के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अब इस देश को दी धमकी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

नेतन्याहू को बड़ा झटका: चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन गिरफ्तार, इजरायल में हड़कंप

नेतन्याहू के चीफ ऑफ स्टाफ त्जाची ब्रेवरमैन गिरफ्तार
विदेश

भारत के मोस्ट वॉन्टेड आतंकी मसूद अज़हर की ऑडियो क्लिप वायरल, भारत पर हमला करने के लिए हज़ारों आतंकी तैयार

विदेश

ईरान ने अमेरिका और इजरायल को दी चेतावनी, कहा- अगर हमला होता है तो…

iran protest news, iran protest, iran protest live, internet shutdown in Iran, protest in lran,
विदेश

शादी की खुशियाँ बदलीं मातम में, सिलेंडर में धमाके से दूल्हा-दुल्हन समेत 8 लोगों की इस्लामाबाद में मौत

Cylinder blast at wedding in Islamabad
विदेश

अमेरिकी जेल से मादुरो ने भेजा बेटे को मैसेज – “हम ठीक हैं, मैं फाइटर हूं”

Nicolás Maduro under arrest
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.