ईरान ने अमेरिका और इजरायल को दी चेतावनी, कहा- अगर हमला होता है तो…

Iran Protest: ईरान में इस समय राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार को तेहरान समेत दूसरे बड़े शहरों में भी लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं अब तक इस हिंसा में करीब 116 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसी बीच ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हम पर हमला करता है, तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। बता दें कि कालिबाफ ने यह धमकी तब दी जब ईरान की संसद में 'अमेरिका मुर्दाबाद' के नारे लग रहे थे।