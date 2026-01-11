ईरान ने अमेरिका और इजरायल को दी चेतावनी, कहा- अगर हमला होता है तो…

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप को दी चेतावनी (Photo-X @MarioNawfal)
Iran Protest: ईरान में इस समय राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रविवार को तेहरान समेत दूसरे बड़े शहरों में भी लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं अब तक इस हिंसा में करीब 116 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसी बीच ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका और इजरायल को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हम पर हमला करता है, तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। बता दें कि कालिबाफ ने यह धमकी तब दी जब ईरान की संसद में 'अमेरिका मुर्दाबाद' के नारे लग रहे थे।
बता दें कि विरोध प्रदर्शन के बीच ईरान में इंटरनेट और फोन लाइनें ठप्प हैं, जिससे विदेशों से प्रदर्शनों का जायजा लेना और भी मुश्किल हो गया है। लेकिन वहीं अमेरिकी मानवाधिकार कार्यकर्ता समाचार एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान में प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है और करीब 2600 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ईरान शायद पहले कभी नहीं देखी गई आजादी की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए अमेरिका पूरी तरह से मदद के लिए तैयार है।
ईरानी सरकारी टेलीविजन ने संसद सत्र का सीधा प्रसारण किया। कट्टरपंथी नेता कालिबाफ ने अपने भाषण में पुलिस और ईरान के अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड, विशेष रूप से उसके स्वयंसेवी बासिज की विरोध प्रदर्शनों के दौरान "दृढ़ता से खड़े रहने" के लिए प्रशंसा की।
उन्होंने कहा कि ईरान के लोगों को यह पता होना चाहिए कि हम उनके साथ सबसे सख्त तरीके से निपटेंगे और गिरफ्तार किए गए लोगों को दंडित करेंगे।
वहीं मशहद शहर में प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच झड़प होने की भी खबर सामने आई है। इसके वीडियो भी सामने आए है। वीडियो में सड़क पर जलता हुआ मलबा और कूड़ेदान दिखाई दे रहे थे, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया था।
