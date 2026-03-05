फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पर इजरायल का हमला, एक रात में दो एयरस्ट्राइक, तीन लोगों की मौत

Iran Israel War: ईरान और इजरायल के बीच चल रही जंग से मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। पिछले कई दिनों से दोनों देशों के बीच हमले और जवाबी कार्रवाई जारी है। इसी बीच बुधवार रात इजराइल ने बेरूत में दो अलग-अलग एयरस्ट्राइक किए, जिनमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए है। यह हमला बेरूत के एयरपोर्ट हाईवे पर चल रही गाड़ियों को निशाना बनाकर किया गया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि की है। इसके साथ ही इजराइली सेना ने उत्तरी लेबनान के त्रिपोली शहर में स्थित एक फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप पर भी हमला किया, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।