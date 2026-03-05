बाबा वेंगा की एक और डरावनी भविष्यवाणी हुई सच, भीषण युद्ध से मची तबाही

2026 के लिए बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियाँ सामने आई थीं, जिनमें युद्ध की भविष्यवाणियाँ भी शामिल हैं। युद्ध से जुड़ी बाबा वेंगा की 3 भविष्यवाणियाँ सच हो चुकी हैं। जनवरी में अमेरिका (United States Of America) ने वेनेज़ुएला (Venezuela) में हवाई हमले किए थे और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Cilia Flores) को अगवा कर लिया। उसके बाद अफगानिस्तान (Afghanistan) और पाकिस्तान (Pakistan) में युद्ध की शुरुआत होने से बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी सच हो गई थी। हालांकि बाबा वेंगा की युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी और चिंताजनक भविष्यवाणी मिडिल ईस्ट (Middle East) के लिए थी और अब वो भी सच हो गई है।



अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) ने ईरान (Iran) के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है जिससे तबाही मच गई है। युद्ध का छठा दिन शुरू हो गया है और यह लंबा चल सकता है। इस युद्ध की वजह से ईरान में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है और साथ ही इज़रायल और कुछ मिडिल ईस्ट देशों में भी कई लोग हताहत हुए हैं।