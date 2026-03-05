5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बाबा वेंगा की एक और डरावनी भविष्यवाणी हुई सच, भीषण युद्ध से मची तबाही

Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की एक और डरावनी भविष्यवाणी सच हो गई है। इस भविष्यवाणी के सच होने से तबाही मच गई है और अभी यह तबाही और बढ़ने वाली है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Mar 05, 2026

Baba Vanga

Baba Vanga

बाबा वेंगा (Baba Vanga) को उनकी डरावनी भविष्यवाणियों के लिए जाना जाता है। अब तक बाबा वेंगा की कई डरावनी भविष्यवाणियाँ सच साबित हो चुकी हैं और इसी वजह से जब भी उनकी कोई भविष्यवाणी सामने आती है, तब लोगों के मन में डर बैठ जाता है और उनकी चिंता काफी बढ़ जाती है। हर साल के लिए बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियाँ सामने आती हैं। 2026 के लिए भी बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियाँ सामने आ चुकी हैं जिनमें से कुछ भविष्यवाणियाँ सच भी हो चुकी हैं। अब बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी सच साबित हो गई है।

भीषण युद्ध से मची तबाही

2026 के लिए बाबा वेंगा की कई भविष्यवाणियाँ सामने आई थीं, जिनमें युद्ध की भविष्यवाणियाँ भी शामिल हैं। युद्ध से जुड़ी बाबा वेंगा की 3 भविष्यवाणियाँ सच हो चुकी हैं। जनवरी में अमेरिका (United States Of America) ने वेनेज़ुएला (Venezuela) में हवाई हमले किए थे और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (Nicolás Maduro) और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस (Cilia Flores) को अगवा कर लिया। उसके बाद अफगानिस्तान (Afghanistan) और पाकिस्तान (Pakistan) में युद्ध की शुरुआत होने से बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी सच हो गई थी। हालांकि बाबा वेंगा की युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी और चिंताजनक भविष्यवाणी मिडिल ईस्ट (Middle East) के लिए थी और अब वो भी सच हो गई है।

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) ने ईरान (Iran) के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है जिससे तबाही मच गई है। युद्ध का छठा दिन शुरू हो गया है और यह लंबा चल सकता है। इस युद्ध की वजह से ईरान में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है और साथ ही इज़रायल और कुछ मिडिल ईस्ट देशों में भी कई लोग हताहत हुए हैं।

महिला थीं बाबा वेंगा

बाबा वेंगा का नाम सुनकर लगता है कि वह एक पुरुष थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा वेंगा एक एक महिला थीं। उनका असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा (Vangeliya Pandeva Gushterova) था और उनका जन्म 3 अक्टूबर, 1911 को उस्मानी साम्राज्य (Ottoman Empire) में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी आँखों की रोशनी गंवा दी थी। 11 अगस्त, 1996 को 84 साल की उम्र में बुल्गारिया (Bulgaria) में उनका निधन हो गया था।

ये भी पढ़ें

ट्रंप की धमकी का नहीं हुआ असर, ईरान के खिलाफ अमेरिका-इज़रायल का साथ नहीं देगा यह देश
विदेश
Donald Trump

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Iran Israel Conflict Latest Updates

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

world news

World News in Hindi

Updated on:

05 Mar 2026 09:38 am

Published on:

05 Mar 2026 09:37 am

Hindi News / World / बाबा वेंगा की एक और डरावनी भविष्यवाणी हुई सच, भीषण युद्ध से मची तबाही

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Iran Israel Conflict Latest Updates

फिलिस्तीनी रिफ्यूजी कैंप पर इजरायल का हमला, एक रात में दो एयरस्ट्राइक, तीन लोगों की मौत

विदेश

खदान ढहने से मचा कोहराम, कांगो में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत

Mine collapse in DR Congo
विदेश

Nepal Election: नेपाल में GEN-Z के विरोध के बाद वोटिंग, भारत के लिए क्या है महत्व

विदेश

ट्रंप की धमकी का नहीं हुआ असर, ईरान के खिलाफ अमेरिका-इज़रायल का साथ नहीं देगा यह देश

Donald Trump
विदेश

ईरान के सैन्य मुख्यालय पर इज़रायल का ताबड़तोड़ हमला, मचा हाहाकार

Israel bombs Iran
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.