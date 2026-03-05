क्या अमेरिका ने मिडिल के ईस्ट के देशों को बीच मझधार में छोड़ दिया? 17500 अमेरिकी लौट चुके देश, एयरलिफ्ट जारी

अधिकारियों ने कहा कि कई और अमेरिकी पहले ही मिडिल ईस्ट छोड़ चुके हैं, लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले अभी भी दूसरे देशों से होकर यात्रा कर रहे हैं। अमेरिकी विभाग ने कहा कि उसकी 24 घंटे की इमरजेंसी टास्क फोर्स पूरे इलाके में नागरिकों को यात्रा की जानकारी और दिशा-निर्देश देने में सक्रिय रूप से मदद कर रही है। जॉनसन ने कहा कि विभाग की 24/7 टास्क फोर्स के जरिए हमने विदेश में लगभग 6,500 अमेरिकियों की मदद की है, जिसमें सुरक्षा गाइडेंस और यात्रा में मदद देना शामिल है।