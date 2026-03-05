पीएम मोदी हैं बिल्कुल हटके, 25 साल में नहीं ली एक भी छुट्टी, कनाडाई पीएम ने की जमकर तारीफ

ऑस्ट्रेलिया में एक कार्यक्रम के दौरान एक मॉडरेटर ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा और प्रभावी व्यक्ति बताया। ऐसे में अपने भारत दौरे का अनुभव शेयर करते हुए कार्नी ने कहा, "पीएम मोदी बिल्कुल हटके और बेहतरीन इंसान हैं। उन्होंने 25 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और अब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर, पब्लिक ऑफिस में रहते हुए उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। पीएम मोदी लगभग हर वीकेंड पर कैंपेन करते हैं और उनकी रैलियों में 2,50,000 तक लोग आते हैं जो एक कमाल की बात है।"