आसमान से मौत और तबाही बरसाएगा अमेरिका, युद्ध मंत्री हेग्सेथ ने ईरान को दी धमकी

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहा युद्ध गंभीर होता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि यह युद्ध करीब महीनेभर चल सकता है। आज इस युद्ध का छठा दिन है और अब तक अमेरिका और इज़रायल ने ईरान के कई शहरों को दहला दिया है। ईरान में अब तक करीब 1,145 लोग युद्ध में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई (Ali Khamenei) समेत कई ईरानी मंत्री, सैन्य कमांडर, सरकारी अधिकारी और सामान्य जनता शामिल है। ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, जिससे इज़रायल में भी करीब एक दर्जन लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और साथ ही 6 अमेरिकी सैनिक भी ईरानी हमलों में मारे गए हैं। इसी बीच अब अमेरिकी युद्ध मंत्री ने ईरान को बड़ी धमकी दे दी है।