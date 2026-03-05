खदान ढहने से मचा कोहराम, कांगो में 200 से ज़्यादा लोगों की मौत

खदानों के ढहने के मामले दुनियाभर में ही देखने को मिलते हैं और पिछले करीब दो साल में इन मामलों में इजाफा भी हुआ है। समय-समय पर कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। अब खदान ढहने का मामला कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (Democratic Republic Of Congo / DR Congo) में सामने आया है। कांगो के रुबाया (Rubaya) जिले में रुबाया कोल्टन खदान लैंडस्लाइड के कारण ढह गई, जिससे हाहाकार मच गया।