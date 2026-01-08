वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति ने ट्रंप को सुनाई खरी-खरी, कहा- बात सिर्फ…

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खरी-खरी सुनाई है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद डेल्सी की यह प्रतिक्रिया आई है। अंतरिम राष्ट्रपति ने अमेरिका द्वारा लगाए गए मादक पदार्थ तस्करी, लोकतंत्र और मानवाधिकारों से जुड़े आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। डेल्सी ने कहा कि ये आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला पर बाहरी दबाव की असली वजह अमेरिका का तेल लालच है।