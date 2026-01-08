8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति ने ट्रंप को सुनाई खरी-खरी, कहा- बात सिर्फ…

अमेरिका–वेनेजुएला ऊर्जा संबंधों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वेनेजुएला ऐसे ऊर्जा सहयोग के लिए तैयार है...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 08, 2026

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति ने ट्रंप के दावों को किया खारिज

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति ने ट्रंप के दावों को किया खारिज (Photo-IANS)

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खरी-खरी सुनाई है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद डेल्सी की यह प्रतिक्रिया आई है। अंतरिम राष्ट्रपति ने अमेरिका द्वारा लगाए गए मादक पदार्थ तस्करी, लोकतंत्र और मानवाधिकारों से जुड़े आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। डेल्सी ने कहा कि ये आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला पर बाहरी दबाव की असली वजह अमेरिका का तेल लालच है।

डेल्सी रोड्रिगेज ने क्या कहा? 

बता दें कि डेल्सी रोड्रिगेज ने ये बातें राज्य टेलीविजन वीटीवी पर एक लाइव प्रसारण के दौरान कही हैं। उन्होंने कहा, “आप सभी जानते हैं कि उत्तर की ऊर्जा लालसा हमारे देश के संसाधनों पर नजर गड़ाए हुए है। ड्रग तस्करी, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को लेकर फैलाए जा रहे सभी झूठ सिर्फ बहाने हैं।”

अमेरिका–वेनेजुएला ऊर्जा संबंधों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वेनेजुएला ऐसे ऊर्जा सहयोग के लिए तैयार है जिसमें सभी पक्षों को लाभ हो और जो स्पष्ट वाणिज्यिक समझौतों पर आधारित हो। हालांकि, उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों में आई कड़वाहट को भी स्वीकार किया।

मतभेद दूर करने की अपील

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली के नेताओं के साथ बैठक में कहा कि हमारे संबंधों पर ऐसा दाग लगा है जैसा हमारे इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। इस दौरान उन्होंने देश में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक नए विधेयक की घोषणा भी की।

इसके अलावा, उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आंतरिक मतभेदों को दूर करने की अपील की है। रोड्रिगेज ने कहा कि चरमपंथी या फासीवादी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रवृत्तियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे देश के लिए खतरनाक हालात पैदा कर चुकी हैं। उन्होंने शांति और राष्ट्रीय सह-अस्तित्व के कार्यक्रमों की जरूरत पर जोर दिया।

ट्रंप ने कही थी ये बात

बता दें कि रोड्रिगेज का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला नए तेल समझौते से मिलने वाली आय का इस्तेमाल केवल अमेरिका में निर्मित उत्पादों की खरीद के लिए करेगा। एल कूपेरांते की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस धन से अमेरिकी कृषि उत्पाद, दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और वेनेजुएला के बिजली ग्रिड व ऊर्जा ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अमेरिकी उपकरण खरीदे जाएंगे।

ये भी पढ़ें

डेल्सी रोड्रिग्ज के अंतरिम राष्ट्रपति बनने पर मादुरो के बेटे का आया बयान, कहा- मेरे परिवार पर भरोसा रखें
विदेश
Donald Trump,Venezuela,US strikes on Venezuela,
#USStrikesVenezuelaमें अब तक
वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति ने ट्रंप के दावों को किया खारिज

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति ने ट्रंप को सुनाई खरी-खरी, कहा- बात सिर्फ…

Donald Trump

ट्रंप का एक और तुगलकी फरमान, एक तीर से वेनेज़ुएला-चीन पर साधा निशाना

Donald Trump and Gustavo Petro

ट्रंप की धमकी से डरे कोलंबिया के राष्ट्रपति और की फोन पर बात, अमेरिकी राष्ट्रपति हुए खुश और कहा…

अब ग्रीनलैंड पर कैसे कब्जा करेंगे ट्रंप? सामने आया खलबली मचाने वाला प्लान! यूरोप की बढ़ी चिंता!

Manuel Noriega

Venezuela से पहले अमेरिका ने पनामा में जस्ट कॉज ऑपरेशन को दिया था अंजाम, किसे पकड़ने के लिए लगा दिए थे 26 हजार सैनिक?

US President Donald trump and Venezuela’s President nicolas maduro

‘वेनेजुएला में मादुरो को जिस तरह से गिरफ्तार किया है…’, पूर्व भारतीय राजनयिक ने ट्रंप को कर दिया आगाह

Russia-Ukraine War President Trump-Putin

वेनेजुएला में रूसी जहाज के पीछे पड़े अमेरिकी अधिकारी, हाथापाई तक पहुंची बात, बौखलाकर पुतिन ने भेजी फोर्स

S. Jaishankar expresses India's concern over Venezuela situation

वेनेज़ुएला मामले पर भारत ने जताई चिंता, विदेश मंत्री जयशंकर ने कह दी यह बात…

trump

‘यूरोप की कायरता से हैरान हूं, वेनेजुएला के बाद अगला नंबर उसका है, फिर भी…’, इस देश ने भी ट्रंप को सुनाया

ट्रंप ने वेनेजुएला से जबरन मांगा 50 बैरल तेल तो नई राष्ट्रपति ने दिया सीधा जवाब, कहा- अमेरिकी हमले में…

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

08 Jan 2026 09:52 pm

Published on:

08 Jan 2026 09:36 pm

Hindi News / World / वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति ने ट्रंप को सुनाई खरी-खरी, कहा- बात सिर्फ…

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ होंगे गिरफ्तार? अरेस्ट वारंट हुआ जारी; जानें पूरा मामला

Pakistan PM Shahbaz Sharif, Arrest warrant against Pakistan Prime Minister, Arrest warrant Shahbaz Sharif, Arrest warrant against Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif,
विदेश

अमेरिका ने तीन भारतीयों को किया गिरफ्तार, जानें क्या है वेनेजुएला से संबंध

oil tanker
विदेश

ट्रंप ने 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने की दी धमकी तो भारत के समर्थन में आया यह देश, कहा- रूस से…

America india purchase of russian oil, india purchase russian oil, Poland, Poland Support India,
विदेश

जेलेंस्की की पुतिन पर दबाव बनाने की नई रणनीति, अमेरिका से की बड़ी मांग

Volodymyr Zelensky vs Ramzan Kadyrov
विदेश

दीपू दास की हत्या करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें क्या काम करता है आरोपी

Bangladesh Hindu Man, Dipu Chandra Das Lynching, Main Accused Arrested, दीपू चंद्र दास, मुख्य आरोपी गिरफ्तार
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.