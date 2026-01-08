वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति ने ट्रंप को सुनाई खरी-खरी, कहा- बात सिर्फ…

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति ने ट्रंप के दावों को किया खारिज (Photo-IANS)
वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खरी-खरी सुनाई है। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद डेल्सी की यह प्रतिक्रिया आई है। अंतरिम राष्ट्रपति ने अमेरिका द्वारा लगाए गए मादक पदार्थ तस्करी, लोकतंत्र और मानवाधिकारों से जुड़े आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। डेल्सी ने कहा कि ये आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला पर बाहरी दबाव की असली वजह अमेरिका का तेल लालच है।
बता दें कि डेल्सी रोड्रिगेज ने ये बातें राज्य टेलीविजन वीटीवी पर एक लाइव प्रसारण के दौरान कही हैं। उन्होंने कहा, “आप सभी जानते हैं कि उत्तर की ऊर्जा लालसा हमारे देश के संसाधनों पर नजर गड़ाए हुए है। ड्रग तस्करी, लोकतंत्र और मानवाधिकारों को लेकर फैलाए जा रहे सभी झूठ सिर्फ बहाने हैं।”
अमेरिका–वेनेजुएला ऊर्जा संबंधों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वेनेजुएला ऐसे ऊर्जा सहयोग के लिए तैयार है जिसमें सभी पक्षों को लाभ हो और जो स्पष्ट वाणिज्यिक समझौतों पर आधारित हो। हालांकि, उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों में आई कड़वाहट को भी स्वीकार किया।
वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली के नेताओं के साथ बैठक में कहा कि हमारे संबंधों पर ऐसा दाग लगा है जैसा हमारे इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। इस दौरान उन्होंने देश में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक नए विधेयक की घोषणा भी की।
इसके अलावा, उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आंतरिक मतभेदों को दूर करने की अपील की है। रोड्रिगेज ने कहा कि चरमपंथी या फासीवादी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रवृत्तियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे देश के लिए खतरनाक हालात पैदा कर चुकी हैं। उन्होंने शांति और राष्ट्रीय सह-अस्तित्व के कार्यक्रमों की जरूरत पर जोर दिया।
बता दें कि रोड्रिगेज का यह बयान ऐसे समय आया है, जब कुछ घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वेनेजुएला नए तेल समझौते से मिलने वाली आय का इस्तेमाल केवल अमेरिका में निर्मित उत्पादों की खरीद के लिए करेगा। एल कूपेरांते की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इस धन से अमेरिकी कृषि उत्पाद, दवाइयां, चिकित्सा उपकरण और वेनेजुएला के बिजली ग्रिड व ऊर्जा ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अमेरिकी उपकरण खरीदे जाएंगे।
