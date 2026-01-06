6 जनवरी 2026,

मंगलवार

डेल्सी रोड्रिग्ज के अंतरिम राष्ट्रपति बनने पर मादुरो के बेटे का आया बयान, कहा- मेरे परिवार पर भरोसा रखें

निकोलस मादुरो के बेटे ने कहा- वह डेल्सी रोड्रिग्ज का बिना शर्त समर्थन करेंगे। 'डेल्सी, मेरा अटूट समर्थन आपके साथ है। मुझ पर और मेरे परिवार पर भरोसा रखें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 06, 2026

Donald Trump,Venezuela,US strikes on Venezuela,

निकोलस मादुरो के बेटे का बयान आया सामने (Photo-X)

वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई और निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद डेल्सी रोड्रिग्ज ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इसके बाद मादुरो के बेटे, मादुरो गुएरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वह डेल्सी रोड्रिग्ज का बिना शर्त समर्थन करेंगे। 'डेल्सी, मेरा अटूट समर्थन आपके साथ है। मुझ पर और मेरे परिवार पर भरोसा रखें।' 

ट्रंप ने दी चेतावनी 

वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और रोड्रिग्ज मिलकर वेनेजुएला को फिर से महान बनाने के लिए काम करेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति को चेतावनी भी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर डेल्सी सही काम नहीं करती है तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। 

'इतिहास बताएगा कि गद्दार कौन था'

बता दें कि अपने पिता निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर गुएरा ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इतिहास बताएगा कि गद्दार कौन था। इस दौरान उन्होंने भावुक होकर अपनी मां की भी कसम खाई और कहा कि हमारी पार्टी एकजुट है। अमेरिका को चुनौती देते हुए गुएरा ने कहा था कि हम हार नहीं मानेंगे।

कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज?

अमेरिकी सेना द्वारा निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद वेनेजुएला की डेल्सी रोड्रिग्ज ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। दरअसल, वेनेजुएला के सर्वोच्च न्यायालय ने शनिवार को डेल्सी को राष्ट्रपति पद संभालने का निर्देश दिया था।

रोड्रिग्ज ने 2013 से 2014 तक वेनेजुएला के संचार और सूचना मंत्री के रूप में कार्य किया था। बाद में उन्होंने 2014 से 2017 तक विदेश मंत्री का पद भी संभाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2024 में मादुरो ने रोड्रिग्ज को तेल मंत्रालय सौंपा और उन्हें वेनेजुएला के प्रमुख उद्योग पर बढ़ते अमेरिकी प्रतिबंधों से निपटने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने देश की मुख्य आर्थिक अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है। 

मादुरो ने की थी डेल्सी की तारीफ

बता दें कि निकोलस मादुरो ने कई बार डेल्सी की तारीफ भी की है। डेल्सी के पिता, जॉर्ज एंटोनियो रोड्रिग्ज, एक प्रमुख वामपंथी नेता थे, जिन्होंने 1970 के दशक में लीगा सोशलिस्टा नाम की मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी।

ये भी पढ़ें

सुनवाई से पहले मादुरो की हालत ने चौंकाया: कैदियों जैसे कपड़े, लड़खड़ाते हुए आए नजर
विदेश
image
#USStrikesVenezuelaमें अब तक
Trump India relations,50 percent tariff India,Trump Modi relations,India US trade tensions,oil trade with Russia,Prithviraj Chavan Venezuela,

मादुरो की तरह मोदी का भी अपहरण कर लेंगे ट्रंप? कांग्रेस नेता के बयान पर छिड़ा विवाद

US Venezuela Tension

अमेरिका-वेनेजुएला टकराव: क्या भारत की रसोई और जेब पर पड़ेगा तेल का बोझ ? जानें पूरा गणित

Donald Trump,Venezuela,US strikes on Venezuela,

डेल्सी रोड्रिग्ज के अंतरिम राष्ट्रपति बनने पर मादुरो के बेटे का आया बयान, कहा- मेरे परिवार पर भरोसा रखें

Donald Trump,Venezuela,US strikes on Venezuela,

‘मोदी और मादुरो में है एक समानता’, पप्पू यादव ने ऐसा क्यों कहा?

Maria Corina Machado rejects Delcy Rodríguez

“डेल्सी रोड्रिगेज़ को वेनेज़ुएला की अंतरिम राष्ट्रपति नहीं मानूंगी”, नोबेल पुरस्कार विजेता की दो-टूक

वेनेजुएला के बाद इस इलाके पर ट्रंप की टेढ़ी नजर, धमकी के बाद PM ने सबको कर दिया अलर्ट! कहा- अगर हमला हुआ तो…

US Strikes Venezuela: अमेरिकी कोर्ट में मादुरो का दिखा दर्द, बोले- ‘मैं किडनैप किया गया राष्ट्रपति हूं’, फिर क्या बोले जज?

वेनेजुएला में राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही रोड्रिग्ज का नया फरमान जारी, कहा- ट्रंप का साथ देने वालों को ढूढ़कर…

सुनवाई से पहले मादुरो की हालत ने चौंकाया: कैदियों जैसे कपड़े, लड़खड़ाते हुए आए नजर

China condemns US,Donald Trump,Nicolas Maduro arrest,China US relations,US military operation,

मादुरो की गिरफ्तारी पर अमेरिका पर फिर भड़का चीन, दे दी खुली चेतावनी

Hindi News / World / डेल्सी रोड्रिग्ज के अंतरिम राष्ट्रपति बनने पर मादुरो के बेटे का आया बयान, कहा- मेरे परिवार पर भरोसा रखें

