डेल्सी रोड्रिग्ज के अंतरिम राष्ट्रपति बनने पर मादुरो के बेटे का आया बयान, कहा- मेरे परिवार पर भरोसा रखें

रोड्रिग्ज ने 2013 से 2014 तक वेनेजुएला के संचार और सूचना मंत्री के रूप में कार्य किया था। बाद में उन्होंने 2014 से 2017 तक विदेश मंत्री का पद भी संभाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2024 में मादुरो ने रोड्रिग्ज को तेल मंत्रालय सौंपा और उन्हें वेनेजुएला के प्रमुख उद्योग पर बढ़ते अमेरिकी प्रतिबंधों से निपटने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने देश की मुख्य आर्थिक अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है।