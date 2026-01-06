डेल्सी रोड्रिग्ज के अंतरिम राष्ट्रपति बनने पर मादुरो के बेटे का आया बयान, कहा- मेरे परिवार पर भरोसा रखें

निकोलस मादुरो के बेटे का बयान आया सामने (Photo-X)
वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई और निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद डेल्सी रोड्रिग्ज ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। इसके बाद मादुरो के बेटे, मादुरो गुएरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वह डेल्सी रोड्रिग्ज का बिना शर्त समर्थन करेंगे। 'डेल्सी, मेरा अटूट समर्थन आपके साथ है। मुझ पर और मेरे परिवार पर भरोसा रखें।'
वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और रोड्रिग्ज मिलकर वेनेजुएला को फिर से महान बनाने के लिए काम करेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति को चेतावनी भी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर डेल्सी सही काम नहीं करती है तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
बता दें कि अपने पिता निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर गुएरा ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इतिहास बताएगा कि गद्दार कौन था। इस दौरान उन्होंने भावुक होकर अपनी मां की भी कसम खाई और कहा कि हमारी पार्टी एकजुट है। अमेरिका को चुनौती देते हुए गुएरा ने कहा था कि हम हार नहीं मानेंगे।
अमेरिकी सेना द्वारा निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के बाद वेनेजुएला की डेल्सी रोड्रिग्ज ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। दरअसल, वेनेजुएला के सर्वोच्च न्यायालय ने शनिवार को डेल्सी को राष्ट्रपति पद संभालने का निर्देश दिया था।
रोड्रिग्ज ने 2013 से 2014 तक वेनेजुएला के संचार और सूचना मंत्री के रूप में कार्य किया था। बाद में उन्होंने 2014 से 2017 तक विदेश मंत्री का पद भी संभाला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2024 में मादुरो ने रोड्रिग्ज को तेल मंत्रालय सौंपा और उन्हें वेनेजुएला के प्रमुख उद्योग पर बढ़ते अमेरिकी प्रतिबंधों से निपटने की जिम्मेदारी दी। उन्होंने देश की मुख्य आर्थिक अधिकारी के रूप में भी कार्य किया है।
बता दें कि निकोलस मादुरो ने कई बार डेल्सी की तारीफ भी की है। डेल्सी के पिता, जॉर्ज एंटोनियो रोड्रिग्ज, एक प्रमुख वामपंथी नेता थे, जिन्होंने 1970 के दशक में लीगा सोशलिस्टा नाम की मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग