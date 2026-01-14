क्या अमेरिका के आगे वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति ने डाल दिए हथियार? ट्रंप के नए बयान ने फिर मचाई खलबली!

ट्रंप ने कहा- हम वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर ला रहे हैं। हम वेनेजुएला और अपने देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे। हम लाखों-लाखों बैरल तेल ले रहे हैं और अब वे शुरू में रोजाना 50 मिलियन बैरल तेल भेज रहे हैं, जिसकी कीमत 5 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। हम तेल की कीमतें और भी कम करेंगे।