नई राष्ट्रपति को हटाकर खुद वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बने ट्रंप? शेयर की दुनिया भर में बवाल मचाने वाली तस्वीर

इसमें उनके असली आधिकारिक पदों अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति का भी जिक्र है। यह तस्वीर ट्रंप की उन टिप्पणियों के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के साथ मिलकर बहुत अच्छे से काम कर रहा है।