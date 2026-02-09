आए दिन होता है बम ब्लास्ट… इलाज कौन करेगा? पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते डॉक्टर, 4,000 ने छोड़ा देश

पाकिस्तान के प्रमुख दैनिक 'द न्यूज इंटरनेशनल' रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टरों का विदेश जाना पिछले दस साल से बढ़ रहा था, लेकिन इस बार यह सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। हर साल पाकिस्तान में करीब 22,000 नए डॉक्टर बनते हैं और कुल 3.7 लाख डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं। कागज पर लगता है कि डॉक्टरों की संख्या ठीक है, लेकिन असलियत अलग है… कई डॉक्टर असल में काम ही नहीं कर रहे।