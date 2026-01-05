सुनवाई से पहले मादुरो की हालत ने चौंकाया: कैदियों जैसे कपड़े, लड़खड़ाते हुए आए नजर

वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सोमवार को अमेरिका में अपनी पहली अदालती पेशी से पहले मैनहट्टन पहुंचे। मादुरो को हेलीकॉप्टर से संघीय अदालत के पास स्थित मैनहट्टन के एक हेलीपोर्ट पर ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें एक बख्तरबंद गाड़ी में बैठा कर अदालत ले जाया गया। बता दें कि सुनवाई के दौरान मैनहट्टन कोर्ट के आस-पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है।