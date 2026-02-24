घोड़े के बालों से जोड़ा टूटा जबड़ा, एनेस्थीसिया के बिना हुई सर्जरी

साइबेरिया के उकोक पठार पर मिली एक महिला की ममी ने प्राचीन चिकित्सा कौशल की अद्भुत कहानी सामने रखी है। करीब 2,500 साल पहले 25–30 वर्ष की यह महिला संभवतः घोड़े से गिर गई थी। दुर्घटना में उसका दाहिना जबड़ा बुरी तरह चकनाचूर हो गया। वह न बोल पा रही थी, न खा सकती थी। बिना इलाज के उसकी मौत लगभग तय थी और चेहरा पूरी तरह विकृत हो जाता। प्राचीन लौह युग की 'पाजिरिक संस्कृति' के लोगों ने महिला की जटिल सर्जरी करते हुए उसकी जान बचाई।