बांग्लादेश की हकीकत आई सामने, मोहम्मद यूनुस ने हर दिन उड़ाईं संविधान की धज्जियां, बंग भवन को लूटने की हुई कोशिश

शहाबुद्दीन ने खुलासा किया कि यूनुस सरकार ने उन्हें 'जड़ से उखाड़ फेंकने' की पूरी कोशिश की। उन्होंने बताया कि एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश को लाकर उन्हें असंवैधानिक तरीके से हटाने का प्लान बनाया गया था। लेकिन कथित न्यायाधीश संविधान का उल्लंघन कर इसके लिए तैयार नहीं हुए। राष्ट्रपति के अनुसार, उन्हें प्रेस रिलीज तक जारी करने की अनुमति नहीं थी और उनके कतर व कोसोवो के विदेश दौरे भी रोक दिए गए थे।