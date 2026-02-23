Earthquake: भयंकर भूकंप से दहल उठा बेरिंग सागर,6.1 की तीव्रता से उछली लहरें, 45 किलोमीटर गहराई में हिल गईं प्लेट्स

अमेरिकी भूविज्ञान विभाग के अनुसार, यह पूरा क्षेत्र प्रशांत महासागर के उस भयानक हिस्से में आता है जिसे "रिंग ऑफ फायर" (Ring of Fire) कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक भूकंपीय क्षेत्र है। पूरी दुनिया के 81% सबसे विनाशकारी भूकंप इसी जोन में आते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1960 में चिली में आया 9.5 तीव्रता का भूकंप और 1964 में अलास्का में आया 9.2 तीव्रता का महाविनाशकारी भूकंप भी इसी 'रिंग ऑफ फायर' के सबडक्शन जोन का ही नतीजा थे।