बाबा वेंगा की खतरनाक भविष्यवाणी, 2026 में होगा कुछ ऐसा कि मचेगी तबाही

2026 के लिए बाबा वेंगा की भविष्यवाणी (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
अपनी डरावनी भविष्यवाणियों के लिए जानी जाने वाली बुलगारिया की बाबा वेंगा की अब तक कई भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं। बाबा वेंगा भले ही देख नहीं सकती थी लेकिन दुनिया में होने वाली घटनाओं को सदियों पहले ही देख लेती थी। साल 2025 में हुई कई घटनाओं को लेकर भी बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी, जो सच साबित हुई है। इसी तरह आने वाले साल के लिए भी उन्होंने इस तरह की कई खतरनाक भविष्यवाणियां की हैं।
बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2026 प्राकृतिक आपदाओं से भरा साल होगा और दुनिया के कई हिस्सों में इसके चलते भारी तबाही मचेगी। अगले साल भूकंप, तूफान, मूसलाधार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की घटनाओं के साथ-साथ ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक तबाही आने की भी भविष्यवाणी की गई है। इन प्राकृतिक आपदाओं के चलते पर्यावरण को भारी नुकसान होगा और दुनिया पूरी तरह से हिल जाएगी।
बाबा वेंगा बुलगारिया की 20वीं शताब्दी की जानी-मानी भविष्यवक्ता थी। उनका जन्म 3 अक्टूबर, 1911 को उस्मानी साम्राज्य में हुआ था। उनका असली नाम वेंजेलिया पांडेवा गुश्टेरोवा था लेकिन उनकी भविष्यवाणियों के चलते उन्हें बाबा वेंगा के नाम से जाना जाता है। 12 साल की उम्र में ही बाबा वेंगा ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी और 84 साल की उम्र में 11 अगस्त, 1996 को उनका निधन हो गया था। उन्होंने अपने जीवन में आने वाले कई सालों को लेकर भविष्यवाणियां की थी, जिसमें काफी सच साबित हुई है।
बाबा वेंगा की सबसे चर्चित डरावनी भविष्यवाणियां जो अब तक सच हो चुकी हैं उनमें प्रिंसेज डायना की कार एक्सीडेंट में मौत और अमेरिका में हुए आतंकी हमले जैसी कई खतरनाक भविष्यवाणियां शामिल हैं। इसके अलावा सोवियत संघ के पतन के साथ-साथ चीन के विकसित होने और आतंकवाद के बढ़ने को लेकर भी बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी जो सच साबित हुई। इसी साल की बात की जाए तो बाबा वेंगा ने 2025 में दुनिया भर में युद्ध होने की चेतावनी दी थी। यह भविष्यवाणी सच साबित हुई और इस साल भारत-पाकिस्तान, पाकिस्तान-अफगानिस्तान, इज़रायल-ईरान और थाईलैंड-कंबोडिया जैसे देशों में युद्ध हुए। इसके अलावा इस साल म्यांमार में आए भूकंप को लेकर भी बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी। बाबा वेंगा की इन डरावनी भविष्यवाणियों के इतनी सटीकता से सच होने के चलते लोगों में उनकी भविष्यवाणियों को लेकर डर भरा हुआ है।
