बाबा वेंगा की खतरनाक भविष्यवाणी, 2026 में होगा कुछ ऐसा कि मचेगी तबाही

बाबा वेंगा की सबसे चर्चित डरावनी भविष्यवाणियां जो अब तक सच हो चुकी हैं उनमें प्रिंसेज डायना की कार एक्सीडेंट में मौत और अमेरिका में हुए आतंकी हमले जैसी कई खतरनाक भविष्यवाणियां शामिल हैं। इसके अलावा सोवियत संघ के पतन के साथ-साथ चीन के विकसित होने और आतंकवाद के बढ़ने को लेकर भी बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी जो सच साबित हुई। इसी साल की बात की जाए तो बाबा वेंगा ने 2025 में दुनिया भर में युद्ध होने की चेतावनी दी थी। यह भविष्यवाणी सच साबित हुई और इस साल भारत-पाकिस्तान, पाकिस्तान-अफगानिस्तान, इज़रायल-ईरान और थाईलैंड-कंबोडिया जैसे देशों में युद्ध हुए। इसके अलावा इस साल म्यांमार में आए भूकंप को लेकर भी बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी। बाबा वेंगा की इन डरावनी भविष्यवाणियों के इतनी सटीकता से सच होने के चलते लोगों में उनकी भविष्यवाणियों को लेकर डर भरा हुआ है।