विदेश

Elon Musk का ‘समधी’ बनना चाहता है ये चीनी अरबपति, सरोगेसी से तैयार की 100 बच्चों की फौज

Xu Bo Surrogacy Controversy: चीन के अरबपति जू बो ने अपने 'विशाल वंश' की महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए एलन मस्क के परिवार से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं।

भारत

image

MI Zahir

Dec 16, 2025

Chinese Billionaire Xu Bo 100 Children

चीन के अर​बपति जू बो। फोटो: X Handle Owen Gregorian /Parody Elon Musk

China First Father Xu Bo: दुनिया में अजीबोगरीब शौक रखने वाले अरबपतियों की कमी नहीं है, लेकिन चीन के एक बिजनेस टाइकून का सपना सुन कर हर कोई हैरान है। ये हैं चीन की गेमिंग कंपनी के संस्थापक जू बो (Xu Bo), जिन्हें लोग 'चीन का पहला पिता' भी कहते हैं, उन्होंने अमेरिका में सरोगेसी के माध्यम से 100 से अधिक बच्चों को जन्म दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, उनका असली सपना अपने बच्चों की शादी दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) के परिवार में करवाना है। ध्यान रहे कि जू बो खुद को 'चीन का पहला पिता' मानते हैं और बच्चों की कस्टडी को लेकर अपनी पूर्व प्रेमिका से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

कौन हैं जू बो और क्या है उनकी जिद ?

48 वर्षीय जू बो ने चीन में ऑनलाइन गेमिंग कंपनी 'डुओयी' (Duoyi) की स्थापना कर अपार संपत्ति अर्जित की है। लेकिन दौलत कमाने के बाद उनका एकमात्र जुनून एक विशाल 'पारिवारिक साम्राज्य' खड़ा करना बन गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जू बो खुद को "चीन का पहला पिता" कहलाना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि उन्हें अपनी विरासत आगे बढ़ाने के लिए कम से कम "50 उच्च-गुणवत्ता वाले पुत्रों" की आवश्यकता है।

अमेरिका में सरोगेसी से तैयार किया कुनबा

जू बो ने अपने इस सपने को पूरा करने के लिए अमेरिकी सरोगेसी एजेंसियों का सहारा लिया। उनकी कंपनी डुओयी ने सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की है कि जू ने अमेरिका में सरोगेसी के माध्यम से 100 से अधिक संतानों को जन्म दिया है। 2023 के मध्य में कैलिफोर्निया की एक अदालत में जू ने कई आवेदन दायर किए थे, जिसमें उन्होंने चार अजन्मे बच्चों और आठ अन्य बच्चों के कानूनी पितृत्व (Legal Paternity) की मांग की थी।

अमेरिका में कम से कम 20 बच्चों का आधिकारिक पिता बनना चाहते हैं

कोर्ट की सुनवाई के दौरान जू ने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य अमेरिका में कम से कम 20 बच्चों का आधिकारिक पिता बनना है। उनकी प्राथमिकता बेटे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भविष्य में उनकी कंपनी की बागडोर पुरुष उत्तराधिकारी ही संभालेंगे।

एलन मस्क से क्यों जोड़ना चाहते हैं रिश्ता ?

जू बो की यह महत्वाकांक्षा टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से बहुत ज्यादा प्रभावित है। जू, एलन मस्क के उन विचारों के बड़े प्रशंसक हैं, जिसमें मस्क घटती जनसंख्या को लेकर चिंता जताते हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करने की वकालत करते हैं।

"महान पारिवारिक वंश" बनाना चाहते हैं

जू का सपना है कि वे अपने सरोगेसी से जन्मे बच्चों की शादी एलन मस्क के बच्चों से करवाएं। उनका मानना है कि इससे एक "महान पारिवारिक वंश" (Great Family Dynasty) की स्थापना होगी जो दुनिया पर प्रभाव डाल सकेगी।

पूर्व प्रेमिका का सनसनीखेज दावा: "बच्चे 100 नहीं, 300 हैं"

इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जू की पूर्व प्रेमिका, तांग जिंग (Tang Jing) ने सोशल मीडिया पर चौंकाने वाले दावे किए। तांग ने कहा कि 100 का आंकड़ा तो बहुत कम है, असल में जू बो 300 से अधिक बच्चों के पिता हैं।

संख्या कम बताई जा रही है : तांग जिंग

तांग जिंग ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने खुद इनमें से 11 बच्चों की परवरिश की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, तांग ने कहा, "संख्या कम बताई जा रही है, लेकिन यह निश्चित है कि इसे बढ़ा-चढ़ाकर नहीं बताया गया है।"

कानूनी पचड़े और कस्टडी की लड़ाई

अब जू बो अपनी पूर्व प्रेमिका तांग जिंग के साथ कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। मामला उन दो बेटियों की कस्टडी (संरक्षण) का है, जिन्हें दोनों ने साथ मिलकर पाला था। जू का दावा है कि उन्होंने तांग को खर्च के तौर पर करोड़ों रुपये दिए हैं। हालांकि, उन्होंने तांग द्वारा किए गए सैकड़ों बच्चों के दावे को चुनौती देने से इनकार कर दिया, जो यह संकेत देता है कि बच्चों की संख्या वास्तव में बहुत अधिक हो सकती है।

Updated on:

16 Dec 2025 03:16 pm

Published on:

16 Dec 2025 03:12 pm

Hindi News / World / Elon Musk का ‘समधी’ बनना चाहता है ये चीनी अरबपति, सरोगेसी से तैयार की 100 बच्चों की फौज

