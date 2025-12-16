Elon Musk का ‘समधी’ बनना चाहता है ये चीनी अरबपति, सरोगेसी से तैयार की 100 बच्चों की फौज

China First Father Xu Bo: दुनिया में अजीबोगरीब शौक रखने वाले अरबपतियों की कमी नहीं है, लेकिन चीन के एक बिजनेस टाइकून का सपना सुन कर हर कोई हैरान है। ये हैं चीन की गेमिंग कंपनी के संस्थापक जू बो (Xu Bo), जिन्हें लोग 'चीन का पहला पिता' भी कहते हैं, उन्होंने अमेरिका में सरोगेसी के माध्यम से 100 से अधिक बच्चों को जन्म दिया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, उनका असली सपना अपने बच्चों की शादी दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क (Elon Musk) के परिवार में करवाना है। ध्यान रहे कि जू बो खुद को 'चीन का पहला पिता' मानते हैं और बच्चों की कस्टडी को लेकर अपनी पूर्व प्रेमिका से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।