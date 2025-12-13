13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

एलन मस्क की बड़ी भविष्यवाणी, अगले 5 साल में स्मार्टफोन बन जाएगा डायनासोर

एलन मस्क की भविष्यवाणी के मुताबिक अगले 5–6 साल में स्मार्टफोन, ऐप्स और IOS खत्म होकर AI-पावर्ड “एज नोड” बन जाएंगे। पढ़िए अरुण कुमार की रिपोर्ट।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

image

Arun Kumar

Dec 13, 2025

एलन मस्क (X)

एलन मस्क (Elon musk) ने फिर से भविष्य की झलक दिखाई है। उनका दावा है कि आने वाले 5-6 साल में हमारा स्मार्टफोन (Smartphone) सिर्फ एक "एज नोड" बनकर रह जाएगा। यानी एआई (AI) का एक छोटा सा टुकड़ा। एंड्रॉयड, आईओएस, ऐप स्टोर, अलग-अलग ऐप्स सब खत्म हो जाएंगे। सब कुछ एआई खुद सोचेगा, समझेगा और सीधे स्क्रीन पर पिक्सल बनाकर दिखा देगा। मस्क का कहना है कि ये बदलाव इतनी तेजी से आएगा कि आज का फोन कल का "डायनासोर" लगने लगेगा।

आने वाले समय में डायरेक्ट पिक्सल रेंडरिंग

मस्क के मुताबिक भविष्य का डिवाइस दिखने में तो फोन जैसा ही रहेगा, लेकिन अंदर से पूरी तरह बदल जाएगा। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा। कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। आप बस बोलोगे "मूवी दिखाओ", "फोटो एडिट करो", "गेम खेलो" और एआई तुरंत स्क्रीन पर सब कुछ रेंडर कर देगा। मस्क ने इसे "डायरेक्ट पिक्सल रेंडरिंग" कहा है। मतलब एआई सीधे पिक्सल बनाएगा, बीच में कोई सॉफ्टवेयर लेयर नहीं।

इंटरनेट स्लो तो ताकतवर एआई चिप करेगी काम

मस्क ने सबसे बड़ा तकनीकी कारण भी बताया। "सारे 8 अरब लोगों के फोन पर 4के वीडियो क्लाउड से भेजना नामुमकिन है। बैंडविड्थ कभी काफी नहीं होगी।" प्लेन में, गांव में, मेट्रो में नेटवर्क गायब हो जाता है। इसलिए फोन में अभी भी बहुत ताकतवर एआई चिप रहेगी जो खुद ही ज्यादातर काम कर सके। यानी फोन "डंब टर्मिनल" नहीं बनेगा, बल्कि एआई का "एज नोड" बनेगा क्लाउड का छोटा भाई।

क्या है एज नोड्स डिवाइस

एज नोड्स हल्के डिवाइस हैं जो एआई इन्फरेंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। ये स्टैंडअलोन हार्डवेयर की बजाय सर्वर-साइड एआई से कनेक्ट होकर काम करते हैं। मस्क ने कहा कि ये रेडियो मॉड्यूल्स के साथ वीडियो एनालिसिस संभालेंगे। एआई की AIz चिप्स इन्हें पावर देंगी।

2030 तक सब कुछ बदल जाएगा

मस्क का अनुमान है कि 5-6 सालों में स्मार्टफोन इतिहास बन जाएंगे। बैंडविड्थ लिमिटेशंस के कारण एज कंप्यूटिंग बढ़ेगी। ओपनएआई के सोरा जैसे मॉडल्स रीयल-टाइम वीडियो जनरेट करेंगे। टेस्ला के रोबोट्स में फोन फंक्शन्स इंटीग्रेट होंगे।

क्लाउड में होगा पूरा दिमाग

फोन हाथ में रहेगा, लेकिन प्रोसेसिंग क्लाउड पर होगी। डिवाइस यूजर की जरूरतें एंटिसिपेट कर कंटेंट डिस्प्ले करेगा। न्यूरालिंक जैसी टेक्नोलॉजी से इंटरफेस चेंज होगा। यह शिफ्ट डिजाइन और सॉफ्टवेयर को रीयल-टाइम पर्सनलाइजेशन देगा।

कंपनियों ने शुरू किए इनोवेशन

मस्क की विजन से मोबाइलओएस और ऐप्स खत्म हो जाएंगे। सैमसंग ने 100 मिलियन डिवाइस पर एआई फीचर्स लॉन्च किए। 2030 तक इनोवेशन में नए अवसर आएंगे, लेकिन सिक्योरिटी रिस्क्स बढ़ेंगे। xAI 12 बिलियन डॉलर फंडिंग से चैलेंजर्स को टक्कर देगी।

आने वाले 3 बड़े बदलाव

  • ऐप स्टोर हो जाएगा म्यूजियम का सामान : 2030 तक प्ले स्टोर और एप स्टोर सिर्फ इतिहास की किताबों में मिलेंगे।
  • फोन का प्रोसेसर बनेगा मिनी सुपरकंप्यूटर : सिर्फ एआई चलाने के लिए इतना पावरफुल चिप लगेगा कि आज का फ्लैगशिप भी फीका पड़ जाए।
  • आपकी आवाज और आंखें बनेंगी नया कीबोर्ड : माउस- टच, टाइपिंग सब पुरानी बात- एआई आपकी आंखों की पुतली और आवाज से ही समझ जाएगा कि आप क्या चाहते हो।
  • मस्क का ये बयान सपना नहीं हकीकत : बल्कि एक्स एआई और टेस्ला की असल दिशा है। तैयार हो जाइए आपका अगला फोन शायद आखिरी "ट्रेडिशनल" फोन होने वाला है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Artificial Intelligence

Elon Musk

Updated on:

13 Dec 2025 03:52 pm

Published on:

13 Dec 2025 03:49 pm

Hindi News / World / एलन मस्क की बड़ी भविष्यवाणी, अगले 5 साल में स्मार्टफोन बन जाएगा डायनासोर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रूस-यूक्रेन युद्ध: क्या क्रिसमस तक हो जाएगा समझौता? ट्रंप के प्लान पर बर्लिन में महामंथन

Ukraine War Peace Talks
विदेश

इंडोनेशिया में बाढ़-लैंडस्लाइड्स से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,000

Floods in Indonesia
विदेश

एप्सटीन के साथ सामने आईं ताजा तस्वीरों पर ट्रंप ने दिया जवाब, कहा- कोई बड़ी बात नहीं है, उसे सभी जानते थे

Donald Trump And Jeffrey Epstein
विदेश

‘आपकी बेटी आपसे नफरत करती है एलन’, इतना सुनते ही तमतमा उठे मस्क, कहा- ‘वो मेरा बेटा है और उसे…

Elon Musk Apple AI app lawsuit
विदेश

गाज़ा में युद्ध के बाद सर्दी में बायरन तूफान का कहर, 16 लोगों की हुई मौत

Storm Byron in Gaza
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.