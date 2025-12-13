एलन मस्क की बड़ी भविष्यवाणी, अगले 5 साल में स्मार्टफोन बन जाएगा डायनासोर

एलन मस्क (Elon musk) ने फिर से भविष्य की झलक दिखाई है। उनका दावा है कि आने वाले 5-6 साल में हमारा स्मार्टफोन (Smartphone) सिर्फ एक "एज नोड" बनकर रह जाएगा। यानी एआई (AI) का एक छोटा सा टुकड़ा। एंड्रॉयड, आईओएस, ऐप स्टोर, अलग-अलग ऐप्स सब खत्म हो जाएंगे। सब कुछ एआई खुद सोचेगा, समझेगा और सीधे स्क्रीन पर पिक्सल बनाकर दिखा देगा। मस्क का कहना है कि ये बदलाव इतनी तेजी से आएगा कि आज का फोन कल का "डायनासोर" लगने लगेगा।