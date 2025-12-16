Sydney Attack: भारतीय पासपोर्ट पर फिलीपींस गए थे आरोपी बाप-बेटे, सामने आई वजह

फिलीपींस के इमिग्रेशन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि साजिद अकरम (भारतीय पासपोर्ट पर) और नवीद अकरम (ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर) 1 नवंबर को सिडनी से फिलीपींस पहुंचे थे। दोनों ने दावाओ को अपना गंतव्य बताया और 28 नवंबर को मनीला होते हुए सिडनी लौटे। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस इस यात्रा की जांच कर रही है, क्योंकि सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, दक्षिणी फिलीपींस में इस्लामिस्ट उग्रवादियों के ट्रेनिंग कैंप हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमलावरों ने हमले से पहले 'सैन्य शैली का प्रशिक्षण' लिया था।