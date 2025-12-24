इमरान खान की बहनों को नहीं दी जा रही उनसे मिलने की अनुमति, अदियाला जेल के पास किया विरोध प्रदर्शन

इमरान की बहनें और पीटीआई नेता-समर्थक फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं। इस वजह से रावलपिंडी में और खास तौर पर अदियाला जेल के पास हालात बिगड़ने की आशंका है। ऐसे में रावलपिंडी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1,300 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इनमें 2 पुलिस सुपरिटेंडेंट, 7 डिप्टी सुपरिटेंडेंट, 29 इंस्पेक्टर और स्टेशन हाउस ऑफिसर, 92 अपर सबऑर्डिनेट और 340 कांस्टेबल शामिल हैं। इसके अलावा, एलीट फोर्स कमांडो के 7 सेक्शन, 22 रैपिड इमरजेंसी और सिक्योरिटी ऑपरेशन के लोग, और एंटी-रायट्स मैनेजमेंट विंग के 400 सदस्य शामिल हैं।