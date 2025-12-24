इमरान खान की बहनों को नहीं दी जा रही उनसे मिलने की अनुमति, अदियाला जेल के पास किया विरोध प्रदर्शन

Imran Khan in jail
पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) 2 साल से भी ज़्यादा समय से रावलपिंडी की अदियाला जेल में सज़ा काट रहे हैं। कुछ समय पहले ही उनकी हत्या की अफवाह सामने आई थी। हालांकि बाद में इमरान की बहन उज़मा खान को उनसे मिलने की अनुमति दी गई और इमरान की मौत की अफवाहों पर विराम लग गया था। कुछ दिन पहले ही इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी (Bushra Bibi) को तोशाखाना मामले में 17-17 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। इसी बीच एक बार फिर इमरान को उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा है।
इमरान की बहनों अलीमा खान, नूरीन नियाज़ी और उज़मा खान को एक बार फिर अपने भाई से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। तीनों अपने भाई से मिलना चाहती हैं, लेकिन जेल प्रशासन उन्हें अंदर जाने ही नहीं दे रहा है।
इमरान से मिलने की अनुमति नहीं मिलने की वजह से उनकी बहनों ने अदियाला जेल के पास विरोध प्रदर्शन किया। तीनों ने पीटीआई नेताओं और समर्थकों के साथ मंगलवार को अदियाला जेल के पास स्थित फैक्ट्री नाका के पास धरना दिया। पीटीआई के सीनियर नेता जुनैद अकबर और मुश्ताक गनी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। लोकल समयानुसार मंगलवार को दोपहर करीब 3:30 बजे विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और देर रात तक चला।
इमरान की बहनें और पीटीआई नेता-समर्थक फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं। इस वजह से रावलपिंडी में और खास तौर पर अदियाला जेल के पास हालात बिगड़ने की आशंका है। ऐसे में रावलपिंडी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1,300 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी और सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इनमें 2 पुलिस सुपरिटेंडेंट, 7 डिप्टी सुपरिटेंडेंट, 29 इंस्पेक्टर और स्टेशन हाउस ऑफिसर, 92 अपर सबऑर्डिनेट और 340 कांस्टेबल शामिल हैं। इसके अलावा, एलीट फोर्स कमांडो के 7 सेक्शन, 22 रैपिड इमरजेंसी और सिक्योरिटी ऑपरेशन के लोग, और एंटी-रायट्स मैनेजमेंट विंग के 400 सदस्य शामिल हैं।
