Plane Crash: मैक्सिकन नेवी का प्लेन हुआ अमेरिका में क्रैश, 5 लोगों की मौत

Mexican navy plane crashes in US (Photo - Washington Post)
दुनियाभर में प्लेन क्रैश (Plane Crash) के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कहीं न कहीं प्लेन क्रैश के मामले देखने को मिलते हैं और पिछले करीब दो सालों में इस तरह के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। अब अमेरिका (United States of America) में प्लेन क्रैश का एक और मामला सामने आया है। मैक्सिको (Mexico) की नेवी का एक प्लेन अमेरिका में क्रैश हो गया।
सोमवार को मैक्सिकन नेवी का एक छोटा प्लेन मेडिकल मिशन पर अमेरिका के टेक्सास (Texas) राज्य में गैल्वेस्टन बे (Galveston Bay) के पास क्रैश हो गया। प्लेन मैक्सिको के मेरीडा (Merida) से उड़ान भरकर शोल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा था। लैंडिंग के दौरान ही प्लेन क्रैश हो गया और हाहाकार मच गया।
इस प्लेन क्रैश में 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में मैक्सिकन नेवी के 4 सदस्यों समेत एक 2 साल का बच्चा भी शामिल था।
इस प्लेन क्रैश के बाद दो लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जो घायल हो गए हैं। दोनों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। लापता व्यक्ति की तलाश चल रही है।
टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेफ्टी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसमें फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) भी शामिल हैं। फिलहाल प्लेन क्रैश की वजह का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि हादसे के समय मौसम खराब था। मैक्सिकन नेवी भी इस मामले की जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग