Plane Crash: मैक्सिकन नेवी का प्लेन हुआ अमेरिका में क्रैश, 5 लोगों की मौत

दुनियाभर में प्लेन क्रैश (Plane Crash) के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन कहीं न कहीं प्लेन क्रैश के मामले देखने को मिलते हैं और पिछले करीब दो सालों में इस तरह के मामलों में काफी इजाफा हुआ है। अब अमेरिका (United States of America) में प्लेन क्रैश का एक और मामला सामने आया है। मैक्सिको (Mexico) की नेवी का एक प्लेन अमेरिका में क्रैश हो गया।