भीषण सड़क हादसा: पाकिस्तान में 11 अफगान नागरिकों की मौत और 9 घायल

Road accident in Pakistan (Representational Photo)
दुनियाभर में सड़क हादसों (Road Accidents) के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दुनियाभर में इस तरह के सड़क हादसों के मामले अक्सर ही सामने आते रहते हैं। अब पाकिस्तान (Pakistan) में इस तरह का मामला सामने आया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान (Balochistan) प्रांत के चगाई (Chagai) जिले के नोकुंडी (Nokundi) इलाके के पास रविवार देर रात को एक पिकअप गाड़ी की एक तेल टैंकर से ज़ोरदार टक्कर हो गई, जिससे हाहाकार मच गया।
पिकअप गाड़ी में अफगान नागरिक सवार थे। इस सड़क हादसे में 11 अफगान नागरिकों की मौत हो गई। वहीं 9 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नोकुंडी के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार घायलों की स्थिति सामान्य है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिकअप गाड़ी में ड्राइवर को छोड़कर, मारे गए और घायल हुए सभी लोग अफगान नागरिक थे। कानूनी कार्रवाई और शुरुआती मेडिकल प्रक्रिया के बाद, घायलों और मरने वालों के शवों को अफगान बॉर्डर अथॉरिटी के ज़रिए अफगानिस्तान भेज दिया गया।
पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार अफगान नागरिक पिकअप गाड़ी में सवार होकर एक ऑर्गनाइज़्ड ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क की मदद से ईरान के रास्ते गैर-कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। सभी अफगान नागरिक लोकल तस्करों की मदद से सामान्य रास्ते से छिपते हुए पाकिस्तान में घुसे थे।
पाकिस्तान में अक्सर ही सड़क हादसे होते हैं। देश में सड़कों की स्थिति काफी खराब है और लोग ट्रैफिक नियमों की भी अवमानना करते हैं, जिससे जोखिम काफी बढ़ जाता है।
