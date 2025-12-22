22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

भीषण सड़क हादसा: पाकिस्तान में 11 अफगान नागरिकों की मौत और 9 घायल

Pakistan Road Accident: पाकिस्तान में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 11 अफगान नागरिकों ने अपनी जान गंवा दी। इस हादसे में 9 लोग घायल भी हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 22, 2025

Road accident in Pakistan

Road accident in Pakistan (Representational Photo)

दुनियाभर में सड़क हादसों (Road Accidents) के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दुनियाभर में इस तरह के सड़क हादसों के मामले अक्सर ही सामने आते रहते हैं। अब पाकिस्तान (Pakistan) में इस तरह का मामला सामने आया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान (Balochistan) प्रांत के चगाई (Chagai) जिले के नोकुंडी (Nokundi) इलाके के पास रविवार देर रात को एक पिकअप गाड़ी की एक तेल टैंकर से ज़ोरदार टक्कर हो गई, जिससे हाहाकार मच गया।

11 अफगान नागरिकों की मौत, 9 घायल

पिकअप गाड़ी में अफगान नागरिक सवार थे। इस सड़क हादसे में 11 अफगान नागरिकों की मौत हो गई। वहीं 9 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नोकुंडी के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार घायलों की स्थिति सामान्य है।

अफगानिस्तान वापस भेजा गया

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिकअप गाड़ी में ड्राइवर को छोड़कर, मारे गए और घायल हुए सभी लोग अफगान नागरिक थे। कानूनी कार्रवाई और शुरुआती मेडिकल प्रक्रिया के बाद, घायलों और मरने वालों के शवों को अफगान बॉर्डर अथॉरिटी के ज़रिए अफगानिस्तान भेज दिया गया।

गैर-कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कर रहे थे कोशिश

पाकिस्तानी अधिकारियों के अनुसार अफगान नागरिक पिकअप गाड़ी में सवार होकर एक ऑर्गनाइज़्ड ह्यूमन स्मगलिंग नेटवर्क की मदद से ईरान के रास्ते गैर-कानूनी तरीके से यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। सभी अफगान नागरिक लोकल तस्करों की मदद से सामान्य रास्ते से छिपते हुए पाकिस्तान में घुसे थे।

पाकिस्तान में अक्सर होते हैं सड़क हादसे

पाकिस्तान में अक्सर ही सड़क हादसे होते हैं। देश में सड़कों की स्थिति काफी खराब है और लोग ट्रैफिक नियमों की भी अवमानना करते हैं, जिससे जोखिम काफी बढ़ जाता है।

ये भी पढ़ें

बस का भीषण एक्सीडेंट, इंडोनेशिया में 16 लोगों की मौत
विदेश
Bus accident in Indonesia

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

22 Dec 2025 01:43 pm

Published on:

22 Dec 2025 01:35 pm

Hindi News / World / भीषण सड़क हादसा: पाकिस्तान में 11 अफगान नागरिकों की मौत और 9 घायल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Bangladesh Crisis: चुनाव से पहले खूनी खेल, छात्र नेता के सिर में मारी गोली; खुलना में तनाव

Bangladesh Election Violence
विदेश

मृत महिला को प्लेन में चढ़ाने पर भड़के यात्री, टेकऑफ से पहले हुआ खुलासा

विदेश

H-1B Visa धारकों पर गिरी गाज: नई अमेरिकी 'सोशल मीडिया जांच' ने हजारों भारतीयों को स्वदेश में फंसाया

Trump H-1B visa crackdown
विदेश

Aravalli से याद आया अनोखा प्रदर्शन, 738 दिन पेड़ पर रहीं थीं Julia Butterfly Hill

Save Aravalli
विदेश

“मैं घर आना चाहता हूं, मेरी मदद करो पीएम मोदी”, यूक्रेन में पकड़े गए गुजराती छात्र ने लगाई मदद की गुहार

Sahil appeals to PM Narendra Modi for help
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.