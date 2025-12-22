भीषण सड़क हादसा: पाकिस्तान में 11 अफगान नागरिकों की मौत और 9 घायल

दुनियाभर में सड़क हादसों (Road Accidents) के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दुनियाभर में इस तरह के सड़क हादसों के मामले अक्सर ही सामने आते रहते हैं। अब पाकिस्तान (Pakistan) में इस तरह का मामला सामने आया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान (Balochistan) प्रांत के चगाई (Chagai) जिले के नोकुंडी (Nokundi) इलाके के पास रविवार देर रात को एक पिकअप गाड़ी की एक तेल टैंकर से ज़ोरदार टक्कर हो गई, जिससे हाहाकार मच गया।