22 दिसंबर 2025,

सोमवार

विदेश

बस का भीषण एक्सीडेंट, इंडोनेशिया में 16 लोगों की मौत

Horrific Bus Accident: इंडोनेशिया में तड़के सुबह भीषण बस एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। इस हादसे में 16 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 22, 2025

Bus accident in Indonesia

Bus accident in Indonesia (Photo - CCTV Asia Pacific on social media)

रोड एक्सीडेंट्स दुनियाभर में गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। आए दिन कहीं न कहीं रोड एक्सीडेंट्स के मामले सामने आते रहते हैं। अब इंडोनेशिया (Indonesia) में भीषण बस एक्सीडेंट (Bus Accidenr) का एक मामला सामने आया है। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड (Java Island) प्रांत में आज, सोमवार, 22 दिसंबर को तड़के सुबह यात्रियों से भरी एक बस का भीषण एक्सीडेंट हो गया। बस राजधानी जकार्ता (Jakarta) से योग्याकार्ता (Yogyakarta) जा रही थी। इस दौरान सेंट्रल जावा प्रांत के सेमारंग (Semarang) शहर में क्रापयाक और पांडनारन सड़कों के चौराहे पर बस का एक्सीडेंट हो गया। हादसे के समय बस में 34 यात्री सवार थे।

16 लोगों की मौत

इंडोनेशिया में आज हुए इस बस एक्सीडेंट में 16 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 15 लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया और एक व्यक्ति ने अस्पताल में आखिरी सांस ली। जानकारी के अनुसार मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है।

18 लोग घायल

बस में सवार 18 अन्य लोग इस बस एक्सीडेंट में घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घायलों की स्थिति नाज़ुक बताई जा रही है।

मामले की जांच शुरू

पुलिस और जांच एजेंसी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि बस काफी तेज़ रफ्तार में जा रही थी और इस दौरान उसकी रोड बैरियर से टक्कर हो गई। इससे वो बेकाबू हो गई और सड़क से पलटकर नीचे गिर गई। इस एक्सीडेंट में बस को भी काफी नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि इंडोनेशिया में सड़कों की खराब स्थिति और तेज़ रफ्तार में व्हीकल चलाने से इस तरह के रोड एक्सीडेंट्स के मामले अक्सर ही देखने को मिलते हैं।

Updated on:

22 Dec 2025 10:38 am

Published on:

22 Dec 2025 10:31 am

Hindi News / World / बस का भीषण एक्सीडेंट, इंडोनेशिया में 16 लोगों की मौत

