बस का भीषण एक्सीडेंट, इंडोनेशिया में 16 लोगों की मौत

रोड एक्सीडेंट्स दुनियाभर में गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। आए दिन कहीं न कहीं रोड एक्सीडेंट्स के मामले सामने आते रहते हैं। अब इंडोनेशिया (Indonesia) में भीषण बस एक्सीडेंट (Bus Accidenr) का एक मामला सामने आया है। इंडोनेशिया के जावा आइलैंड (Java Island) प्रांत में आज, सोमवार, 22 दिसंबर को तड़के सुबह यात्रियों से भरी एक बस का भीषण एक्सीडेंट हो गया। बस राजधानी जकार्ता (Jakarta) से योग्याकार्ता (Yogyakarta) जा रही थी। इस दौरान सेंट्रल जावा प्रांत के सेमारंग (Semarang) शहर में क्रापयाक और पांडनारन सड़कों के चौराहे पर बस का एक्सीडेंट हो गया। हादसे के समय बस में 34 यात्री सवार थे।