Bangladesh Elections: किन चुनावी वादों पर मिली तारिक रहमान को बंपर जीत, कभी कहा जाता था डार्क प्रिंस

इसके साथ ही, बीएनपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में ऐलान किया था कि ढाका को देश के बड़े शहरों से जोड़ने के लिए हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) चलाई जाएगी। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की जान, संपत्ति और पूजा स्थलों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे। विदेशों में काम करने वाले बांग्लादेशी मजदूरों के लिए खास कल्याण फंड बनाया जाएगा। न्यायपालिक को और मजबूत व स्वतंत्र बनाया जाएगा। BNP ने चुनाव आयोग को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। BNP ने कहा कि किसी भी देश का दबाव या प्रॉक्सी न बनकर संतुलित विदेश नीति अपनाई जाएगी।