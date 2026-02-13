Bangladesh Election: 4 साल की उम्र में गया था जेल अब बनने जा रहा देश का प्रधानमंत्री, पढ़ें तारिक रहमान की पूरी स्टोरी

Bangladesh Election: बांग्लादेश में आंदोलन के बाद पहली बार हुए चुनाव के नतीजों में अब तक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को बहुमत से ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। देश से 17 साल तक निर्वासित रहने वाले तारिक रहमान अब नए प्रधानमंत्री बनेंगे। वापसी के बाद इस चुनाव में तारिक ने अपने आप को एक शक्तिशाली नेता बनाया है। आम चुनाव में तारिक रहमान ने अपनी दोनों संसदीय सीटें, ढाका-17 और बोगुरा-6, से जीत दर्ज की है।