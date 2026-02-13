बांग्लादेश चुनावों में हुई धांधली, नेशनल सिटिजन पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप

NCP के प्रवक्ता आसिफ महमूद सजीब भुइयां ने ढाका के बांग्लामोटर स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गलत वोट गिनकर BNP उम्मीदवार को जिताने की कोशिश हो रही है। भुइयां ने आगे यह भी कहा कि ढाका की 15 सीटों पर जब 20 हजार वोटों का अंतर था, तब बीएनपी उम्मीदवार फेसबुक पर खुद को विजेता घोषित कर चुके थे। NCP के साथ-साथ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री ने भी चुनावों को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव पूरी तरह से दिखावटी है और सब कुछ पहले से ही तय था। हसीना ने आगे कहा कि जिस तरह यूनुस ने गैरकानूनी और असंवैधानिक तरीके से सत्ता पर कब्जा किया था उसी तरह से यह चुनाव कराए गए है।