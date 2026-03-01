इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए क्यों चुना शनिवार का ही दिन, जानें चौंकाने वाली वजह

सूत्रों के हवाले से बताया गया कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई शनिवार शाम अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ बैठक करने वाले थे। लेकिन इजरायली इंटेलिजेंस को शनिवार सुबह ही बैठक की सूचना मिल गई। इसके बाद हमले का समय बदलकर तुरंत कार्रवाई की गई। अमेरिकी अधिकारियों का मानना था कि अगर देरी होती तो खामेनेई सुरक्षित ठिकाने पर चले जाते और सरप्राइज का तत्व खत्म हो जाता। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, तेहरान स्थित उनका हाई सिक्योरिटी कंपाउंड निशाने पर लिया गया और अटैक किया गया। सैटेलाइट इमेजरी में उसके नष्ट होने की पुष्टि हुई है।