Iran–Israel War: खामनेई की मौत का बदला, बदला लेने का मशहूर झंडा फहराया गया

इजरायल ईरान जंग के बीच मध्य एशिया में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसका असर दुबई से लेकर भारत तक दिख रहा है। बीते शनिवार को दुबई की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमला हुआ। इसके बाद बहुमंजिला इमारत को फौरन खाली कर दिया गया। साथ ही, लाइट्स बंद कर दी गई। वहीं, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल कमतूम एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन भी अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है।