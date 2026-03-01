1 मार्च 2026,

रविवार

विदेश

Iran–Israel War: खामनेई की मौत का बदला, बदला लेने का मशहूर झंडा फहराया गया

Iran–Israel War: खामनेई की मौत का बदला लेने की बात ईरान कर रहा है। जामकरन मस्जिद के फिरोजी गुंबद के ऊपर यलथरत अल हुसैन का लाल झंडा फहरा दिया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Mar 01, 2026

Iran's Supreme Leader Ali Khamenei

ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई (फोटो- एएनआई)

ईरान अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का बदला लेने के लिए पवित्र जामकरन मस्जिद के फिरोजी गुंबद के ऊपर यलथरत अल हुसैन का लाल झंडा फहराया गया। ईरान में हमलों में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 740 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। स्कूल पर मिसाइल गिरने से 148 छात्राएं मारी गई, जबकि 45 घायल है।

भारत में ईरानी दूतावास का झुका झंडा

ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद देश में 40 दिनों के शोक का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही ईरान ने पवित्र स्थल इमाम रजा दरगाह पर काला झंडा फहराया गया। भारत में ईरानी दूतावास में वहां के झंडे को आधा झुका दिया गया है। ईरान ने अमेरिकी-इजरायली हमले की कड़ी आलोचना के लिए दुनिया भर से अपील की है।

ईरानी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "भारत में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का दूतावास, अमेरिका और इजरायल की यहूदी सरकार के क्रूर और आपराधिक हमलों के बाद अयातुल्लाह सैय्यद अली खामेनेई की शहादत पर गहरा दुख और शोक जाहिर करता है।" ईरानी दूतावास ने दुनिया के तमाम देशों से अपील की है कि वे इस खुलेआम जुर्म की कड़ी निंदा करें और कानून की अनदेखी और हमले के सामने चुप न रहें।"

दुबई में बुर्ज खलीफा के पास हमला

इजरायल ईरान जंग के बीच मध्य एशिया में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इसका असर दुबई से लेकर भारत तक दिख रहा है। बीते शनिवार को दुबई की मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमला हुआ। इसके बाद बहुमंजिला इमारत को फौरन खाली कर दिया गया। साथ ही, लाइट्स बंद कर दी गई। वहीं, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल कमतूम एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन भी अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है।

