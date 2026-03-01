Iran–Israel war: ईरान को मिला नया सुप्रीम लीडर, खामेनेई की मौत के बाद अराफी बने नए अयातुल्लाह

ईरान के संविधान के अनुसार सर्वोच्च नेता के निधन की स्थिति में एक अस्थायी नेतृत्व परिषद गठित की जाती है। इस परिषद में राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन, मुख्य न्यायाधीश गोलाम हुसैन मोहसनी एजई और गार्जियन काउंसिल से एक धर्मगुरु शामिल होते हैं। गार्जियन काउंसिल देश की संवैधानिक निगरानी संस्था है। यही परिषद मिलकर देश के शासन की जिम्मेदारी संभालेगी। अराफी को इस अंतरिम परिषद में न्यायविद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्य सर्वोच्च नेता की शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, जब तक विशेषज्ञों की असेंबली नए नेता का चुनाव नहीं कर लेती।