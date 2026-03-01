Iran–Israel conflict: ईरानी हमले से दहल उठा संयुक्त अरब अमीरात, दहशत के मारे कर दी बड़ी अपील

Iran–Israel conflict: मध्य एशिया जंग की चपेट में है। इजरायल और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की स्ट्राइक में हत्या कर दी। ईरान बदले की आग में जल रहा है। उसने मध्य एशिया में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। सबसे अधिक हमला UAE में मौजूद अमेरिकी बेस पर किया है। इस दौरान कई मिसाइलें नागरिक इलाकों में भी गिरी हैं। इससे दुबई समेत संयुक्त अरब अमीरात दहल उठा है। दहशहत के मारे UAE ने ईरान से अपील की है। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा कि ईरान को इस तरह से अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं करना चाहिए। उनकी लड़ाई जिससे है, वह उससे जंग लड़े।