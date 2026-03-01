Iran Attack: तेल अवीव में मिसाइलों का कहर, डिफेंस और रिहाइशी इलाकों पर बड़ा हमला

Middle East Conflict : इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले और आयतुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद ईरान की ओर से तेल अवीव (tel aviv missile strike) में किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों (iran attack) ने शहर के बड़े डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और आसपास के रिहाइशी इलाकों को निशाना बनाया है।ये हमले अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए बड़े हमलों के जवाब (israel defense) में हुए हैं, जिनमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई। इज़राइल की सेना ने कई मिसाइलों को रोक लिया, लेकिन कुछ इलाकों में नुकसान और हताहत होने की खबरें आई हैं। उधर इजराइल की एयरफोर्स (Israel defense) ने तेहरान में टारगेटेड हमले किए इस घटना ने मध्य पूर्व में तनाव (middle east crisis) को चरम पर पहुंचा दिया है।