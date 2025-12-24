24 दिसंबर 2025,

बांग्लादेश में पाक करा रहा हिंदुओं की हत्या, उसी के नागरिक ने कहा- भारत का बलिदान मत भूलो, पाकिस्तान तो कैंसर है

पाकिस्तान के एक नागरिक ने दावा किया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद ये हमले बढ़े हैं।

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 24, 2025

बांग्लादेश में हिंदू। (फोटो- ANI)

बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ मॉब लिंचिंग, नफरत से प्रेरित हिंसा और टारगेटेड हमलों की बढ़ती घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। खास बात यह है कि पाकिस्तान के नागरिक ने ही इस बात का खुलासा किया है।

जाने-माने बलूच मानवाधिकार रक्षक मीर यार बलूच ने बुधवार को यह दावा किया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता ने कहा कि बांग्लादेश में जानबूझकर शांतिप्रिय हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद बांग्लादेश में ये हरकतें और तेज हो गई हैं। हिन्दुओं के खिलाफ मॉब लिंचिंग की घटनाएं मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।

पाकिस्तान एक आतंकवाद से प्रेरित देश- मीर

मीर ने अपने एक्स पोस्ट में कहा- पाकिस्तान एक आतंकवाद से प्रेरित देश है, जो किसी पेशेवर सेना द्वारा नहीं, बल्कि एक ग्लोबल भाड़े के माफिया और बदमाशों से लिप्त सेना द्वारा चलाया जाता है। इतिहास गवाह है- जहां भी पाकिस्तानी सेना या उनके एजेंटों ने अपना प्रभाव बढ़ाया है, वहां शांति, समृद्धि और विकास खत्म हो गया है।

पाकिस्तान ने काबुल को खंडहर में बदल दिया- मीर

मानवाधिकार कार्यकर्ता ने आगे कहा कि अफगानिस्तान के साथ अपने करीबी संबंधों के दौरान पाकिस्तान ने काबुल को खंडहर में बदल दिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे के बाद से प्रांत में नरसंहार अपने चरम पर पहुंच गया है और अब बलूच महिलाओं का अपहरण आम बात हो गई है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान तीस लाख बांग्लादेशी लोगों का नरसंहार किया और लाखों महिलाओं का व्यवस्थित तरीके से बलात्कार किया।

बांग्लादेश पर अपनी मजबूत पकड़ बना रहा पाक

मीर ने कहा- अब पाकिस्तान पूर्व पीएम हसीना की सरकार गिरने के बाद बांग्लादेश में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, वहां हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, लगभग गृहयुद्ध जैसी स्थिति, भेदभाव और उत्पीड़न बढ़ गया है। पाकिस्तान भारत को अस्थिर करने के लिए बांग्लादेश को एक एजेंट के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है।

बांग्लादेश के लोगों से अपील करते हुए मानवाधिकार कार्यकर्ता ने कहा- पाकिस्तान एक कैंसर है- आप इसके जितने करीब जाएंगे, आपके देश में उतनी ही अधिक अराजकता और विनाश होगा। पाकिस्तान प्रायोजित दंगों और हिंदू समुदाय को निशाना बनाने वाली हिंसा के खिलाफ एकजुट होने का समय आ गया है।

मीर ने भारत के बलिदानों को न भूलने का किया आग्रह

मीर ने बांग्लादेशियों से भारत की दोस्ती और बलिदानों को न भूलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की "गुलामी और अत्याचार" की जंजीरों से उन्हें आजाद कराने के लिए बांग्लादेश के लोगों के साथ खून बहाया।

उन्होंने जोर देकर कहा- भारत एक भरोसेमंद पड़ोसी बना हुआ है, पाकिस्तान एक धोखेबाज दुश्मन है जो सहयोगियों को धोखा देता है, जैसा कि आज तालिबान के साथ देखा जा रहा है।

बांग्लादेश में पाक करा रहा हिंदुओं की हत्या, उसी के नागरिक ने कहा- भारत का बलिदान मत भूलो, पाकिस्तान तो कैंसर है

