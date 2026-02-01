अब दुनिया को कैसे धमकी देंगे ट्रंप? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, टैरिफ को बताया अवैध

चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दलील में ऐसा कोई कानून नहीं बता पाया जिसमें संसद ने साफ तौर पर कहा हो कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल टैरिफ लगाने के लिए किया जा सकता है। जज रॉबर्ट्स ने कहा कि इमरजेंसी पावर्स कानून प्रेसिडेंट को ऐसे ट्रेड उपाय लागू करने का अधिकार नहीं देता।