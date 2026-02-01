20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

चीन में न्यू ईयर जश्न में भड़की आग: गाड़ियों में बैठे-बैठे 12 लोगों की दर्दनाक मौत, मचा हाहाकार!

Massive Fire:चीन के हुबेई प्रांत में लूनर न्यू ईयर के जश्न के दौरान हाईवे पर भयंकर आग लग गई। इस खौफनाक हादसे में 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 20, 2026

Hubei Highway Fire

चीन में हाईवे पर फंसी गाड़ियों में जल गए 12 लोग। ( प्रतीकात्मक फोटो: AI)

Widespread Panic: चीन (China) में लूनर न्यू ईयर (Lunar New Year) का उल्लास उस वक्त गहरे मातम में बदल गया, जब हुबेई (Hubei) प्रांत के एक प्रमुख हाईवे पर अचानक मौत का तांडव शुरू हो गया। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार यहां सड़क पर एक बेहद खौफनाक और भीषण आग (Massive Fire) भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते कई वाहनों को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। इस दिल दहला देने वाले हादसे में अब तक 12 लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि हो चुकी है। आग इतनी भयानक थी कि लोगों को अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिला और पूरे इलाके में भारी दहशत(Widespread Panic ) फैल गई।

हाईवे पर भारी संख्या में गाड़ियां मौजूद थीं

न्यू ईयर की छुट्टियों के कारण इस हाईवे पर भारी संख्या में गाड़ियां मौजूद थीं। शुरुआती रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के मुताबिक, अचानक हाईवे के एक हिस्से में जोरदार आग की लपटें उठने लगीं। कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और कई कारें इसके घेरे में आ गईं। जो लोग अपनी गाड़ियों में फंसे रह गए, वे इस खौफनाक आग का शिकार हो गए।

सोशल मीडिया पर गुस्सा और खौफ

इस घटना के वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर लोग सिहर उठे हैं। आसमान छूती लपटों और चीख-पुकार के मंजर ने सुरक्षा इंतजामों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

चश्मदीदों के बयान अहम

मौके से जान बचा कर भागे लोगों का कहना है कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। गाड़ियां अचानक आग का गोला बन गईं और हाईवे भट्टी की तरह तपने लगा।

रैस्क्यू ऑपरेशन और जांच

घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचीं। फिलहाल आग को बुझाने और जली हुई गाड़ियों से शवों को निकालने का काम किया गया है।

मौत का आंकड़ा बढ़ने का डर

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन कई लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। ऐसे में हताहतों की संख्या और बढ़ सकती है। प्रशासन अब आग लगने के असल कारणों (जैसे किसी ज्वलनशील पदार्थ से भरे ट्रक में ब्लास्ट या आतिशबाजी) की जांच कर रहा है।

दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक मानव प्रवास मनाया जाता है

गौरतलब है कि चीन में लूनर न्यू ईयर के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक मानव प्रवास होता है। करोड़ों लोग अपने घरों की ओर जाते हैं, जिससे हाईवे और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर भारी दबाव रहता है। इस भारी भीड़-भाड़ के बीच इस तरह का हादसा चीन के इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम और हाईवे सुरक्षा मानकों की बड़ी विफलता को भी उजागर करता है। जश्न के इस माहौल में 12 जिंदगियों का यूं खत्म हो जाना पूरे देश के लिए एक गहरा सदमा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

चीन समाचार

crime

Updated on:

20 Feb 2026 06:42 pm

Published on:

20 Feb 2026 06:34 pm

Hindi News / World / चीन में न्यू ईयर जश्न में भड़की आग: गाड़ियों में बैठे-बैठे 12 लोगों की दर्दनाक मौत, मचा हाहाकार!

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

PM मोदी के दोस्त बने ट्रंप के ‘दुश्मन’, अब भारत-अमेरिका के रिश्ते में आ सकता है नया मोड़

pm modi and donald trump
विदेश

अब ढाका से दिल्ली दूर नहीं! भारत-बांग्लादेश वीजा सर्विस शुरू, जानें किन कैटेगरी के लिए मिलेगी एंट्री

Tarique Rahman
विदेश

भारत की एक-एक चाल पर ट्रंप की पैनी नजर! अमेरिकी राजदूत ने इंडिया और रूसी तेल को लेकर दिया बड़ा बयान

Donald Trump and Ambassador Sergio Gor
विदेश

शेख हसीना विवाद के बीच तारिक रहमान का नया दांव, क्या टूट जाएंगे भारत-बांग्लादेश के आर्थिक रिश्ते?

विदेश

Epstein Survivor का बड़ा खुलासा, Prince Andrew की गिरफ्तारी पर कही ये बात

Epstein Survivor
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.