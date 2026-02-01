चीन में न्यू ईयर जश्न में भड़की आग: गाड़ियों में बैठे-बैठे 12 लोगों की दर्दनाक मौत, मचा हाहाकार!

Widespread Panic: चीन (China) में लूनर न्यू ईयर (Lunar New Year) का उल्लास उस वक्त गहरे मातम में बदल गया, जब हुबेई (Hubei) प्रांत के एक प्रमुख हाईवे पर अचानक मौत का तांडव शुरू हो गया। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार यहां सड़क पर एक बेहद खौफनाक और भीषण आग (Massive Fire) भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते कई वाहनों को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। इस दिल दहला देने वाले हादसे में अब तक 12 लोगों की दर्दनाक मौत की पुष्टि हो चुकी है। आग इतनी भयानक थी कि लोगों को अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिला और पूरे इलाके में भारी दहशत(Widespread Panic ) फैल गई।