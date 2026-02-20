Jeffrey Epstein के ‘डार्क सीक्रेट्स’ आउट, सर्वाइवर रीना ओह ने बताई रोंगटे खड़े करने वाली सच्चाई!

Sexual Abuse: कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन (Jeffrey Epstein)के काले कारनामों का पिटारा एक बार फिर खुल गया है। एपस्टीन की प्रताड़ना झेल चुकीं सर्वाइवर रीना ओह ने एनडीटीवी (NDTV Exclusive) पर एक विशेष साक्षात्कार में कई चौंकाने वाले खुलासे (Epstein Files) किए हैं। रीना ने बताया कि कैसे जेफ्री एपस्टीन ने उनकी मासूमियत और पुराने मानसिक जख्मों का फायदा उठाकर उन्हें बरसों तक खौफ के साये में जीने पर मजबूर किया। उन्होंने ब्रिटिश शाही परिवार के पूर्व सदस्य प्रिंस एंड्रयू (Prince Andrew) की गिरफ्तारी पर भी अपनी बेबाक राय रखी। रीना ओह जब महज 21 साल की थीं, तब वे एपस्टीन के संपर्क में आईं। रीना के मुताबिक, एपस्टीन ने शुरुआत में तो उनकी खूब तारीफ की, लेकिन धीरे-धीरे वह उनका मानसिक शोषण करने लगा। वह उनके शरीर की बनावट पर भद्दे कमेंट्स करता और उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। रीनाओह (Rina Oh) ने बताया, "वह मुझे बार-बार कहता था कि मैं बूढ़ी हो गई हूं। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 21 साल थी और वह खुद 47 साल का था। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 21 साल की लड़की पर इन बातों का क्या असर हुआ होगा।"