UFO और एलियन पर सच आएगा सामने, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया बड़ा दावा

कई दशकों से अमेरिकी जनता एलियन, UAP और UFO से जुड़ी सरकारी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। खासकर Area 51, पेंटागन की रिपोर्ट्स, और UAP घटनाओं पर रिकॉर्ड की गई वीडियो क्लिप्स को लेकर लोगों में जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी कांग्रेस ने UAP पर विशेष सुनवाई भी आयोजित की है, जिसमें कुछ वीडियो और महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक किए गए थे। इसी बीच ट्रंप की बहू लारा ट्रंप ने भी संकेत दिए हैं कि राष्ट्रपति के पास एलियंस, UAP और अंतरिक्ष यानों से जुड़े संभावित भाषण का ड्राफ्ट तैयार है, जिसे सही समय पर जनता के सामने रखा जाएगा।