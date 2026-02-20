भारत से कड़वाहट दूर करने की कवायद, तारिक रहमान सरकार उठाने जा रही बड़ा कदम

बांग्लादेश के खेल मंत्री अनीमुल हक ने कहा कि वह आईसीसी (ICC) पुरुष टी-20 विश्व कप से बांग्लादेश की अनुपस्थिति संबंधी मुद्दे को शीघ्रता से हल करना चाहते हैं। उन्होंने इस विषय पर भारत के उप-उच्चायुक्त से मुलाकात की और टी-20 वर्ल्ड कप पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने इस बातचीत को सौहार्दपूर्ण बताया। बांग्लादेश की ओर से सभी मामलों को जल्द सुलझाने की इच्छा व्यक्त की गई है और पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने पर जोर दिया गया है।