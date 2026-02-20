Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार प्लेन क्रैश केस में आया बड़ा अपडेट, 30 दिन में ….

इससे पहले दिवंगत नेता अजित पवार के छोटे बेटे जय पवार ने भी बुधवार को इस दुर्घटना के पीछे किसी बड़ी साजिश या गंभीर चूक की आशंका जताई थी। उन्होंने इस मामले की गहन जांच की मांग करते हुए तर्क दिया कि विमान का ब्लैक बॉक्स इतनी आसानी से नष्ट नहीं हो सकता है। जय पवार ने विमान संचालक कंपनी वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है।