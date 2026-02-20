20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार प्लेन क्रैश केस में आया बड़ा अपडेट, 30 दिन में ….

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार विमान हादसे में बड़ा अपडेट: AAIB ने सफलतापूर्वक डाउनलोड किया Learjet 45 (VT-SSK) का DFDR डेटा। जानें जय पवार के आरोप और कब आएगी बारामती प्लेन क्रैश की आधिकारिक जांच रिपोर्ट।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 20, 2026

Ajit pawar

अजित पवार। (Photo: X/NCP)

महाराष्ट्र के पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार और चार अन्य लोगों की जान लेने वाले लीयरजेट 45 (VT-SSK) विमान हादसे की जांच में एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने बारामती दुर्घटना में शामिल विमान के डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (DFDR) को सफलतापूर्वक डाउनलोड कर लिया है।

30 दिनों के भीतर...

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि 28 जनवरी को बारामती प्लेन क्रैश की जांच पर प्रारंभिक रिपोर्ट हादसे के 30 दिनों के भीतर जारी की जाएगी। ऐसे में 27 फरवरी तक जांच रिपोर्ट जारी होने की उम्मीद है। ICAO मानकों के अनुसार 30 दिनों के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की जाएगी।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय का यह बयान रोहित पवार द्वारा DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू पर लगाए गए गंभीर आरोपों के ठीक एक दिन बाद आया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार संचालित की जा रही है।

इसके साथ ही, DGCA को निर्देश दिए गए हैं कि वे VIP और VVIP उड़ानें संचालित करने वाले अन्य ऑपरेटरों और हवाई अड्डों की भी विशेष जांच करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों से अपील की है कि वे इस संवेदनशील मामले में किसी भी तरह की अटकलों से बचें और आधिकारिक जांच पूरी होने का इंतजार करें।

जय पवार ने भी जताई थी आशंका

इससे पहले दिवंगत नेता अजित पवार के छोटे बेटे जय पवार ने भी बुधवार को इस दुर्घटना के पीछे किसी बड़ी साजिश या गंभीर चूक की आशंका जताई थी। उन्होंने इस मामले की गहन जांच की मांग करते हुए तर्क दिया कि विमान का ब्लैक बॉक्स इतनी आसानी से नष्ट नहीं हो सकता है। जय पवार ने विमान संचालक कंपनी वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी तत्काल प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

Updated on:

20 Feb 2026 07:41 am

Published on:

20 Feb 2026 07:39 am

Hindi News / National News / Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार प्लेन क्रैश केस में आया बड़ा अपडेट, 30 दिन में ….

