19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सरकार बनी तो राजस्थान का पानी करेंगे बंद..इस पार्टी ने दी खुली चेतावनी

अमरकोट रैली में सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अकाली दल की सरकार बनने पर पंजाब का पानी राजस्थान और हरियाणा को नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस और भगवंत मान सरकार पर राज्य के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 19, 2026

sukhbir singh badal

Sukhbir singh badal (File Photo - IANS)

पंजाब में अकाली दल की सरकार बनने पर राज्य का पानी राजस्थान को जाने से रोक दिया जाएगा। यह बात अमरकोट की अनाज मंडी में पार्टी के ‘पंजाब बचाओ, सरदार सुखबीर सिंह बादल लाओ’ अभियान के तहत बुधवार को आयोजित एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कही।

मामले में कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि खेतों की सिंचाई के लिए राजस्थान फीडर नहर में बहने वाले पानी को मोड़ दिया जाएगा। हम कांग्रेस द्वारा राज्य के साथ किए गए भेदभाव को समाप्त कर देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने नदी के आधे पानी को राजस्थान को दे दिया है। उन्होंने इसे रिपेरियन सिद्धांत का उल्लंघन बताया, जिसके अनुसार नदी के पानी पर उसी राज्य का अधिकार होता है, जिसमें वह बहती है।

हरियाणा को पानी दिए जाने को लेकर चर्चा को तैयार

सुखबीर सिंह बादल ने यह भी कहा कि अकाली दल मुख्यमंत्री भगवंत मान को एसवाईएल नहर के माध्यम से हरियाणा को पानी देने और राज्य के हितों से समझौता करने नहीं देगा। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे पंजाब के पानी को हरियाणा को सौंपने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं।

खेमकरण हलका इंचार्ज विरसा सिंह वल्टोहा के साथ बादल ने कहा कि वर्ष 2027 में अकाली दल की सरकार बनने के बाद गैंगस्टर और ड्रग माफिया को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। इसके लिए कानून में बदलाव करने का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों की संपत्तियों की नीलामी की जाएगी।

इस दौरान सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अगर पंजाब को बचाना है तो अकाली दल को सत्ता में वापस लाना होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अपने पिता प्रकाश सिंह बादल की तरह वे पंजाब को तेज़ी से विकास की ओर अग्रसर करेंगे।

ये भी पढ़ें

पुलिसवाला ही निकला दरिंदा! नशीली चाय पिलाकर युवती के साथ जो हुआ, उसे सुन सन्न रह जाएंगे आप
राष्ट्रीय
Rape

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Feb 2026 12:05 pm

Hindi News / National News / सरकार बनी तो राजस्थान का पानी करेंगे बंद..इस पार्टी ने दी खुली चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तैयार किया जा रहा एक और गोडसे- राहुल गांधी को लोकसभा में गोली मारने की धमकी वाला वीडियो शेयर कर बोले पवन खेड़ा

Pawan Khera, Rahul Gandhi death threat, 25 MPs death threat video,
राष्ट्रीय

नौकरियां खा जाएगा AI? गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई बोले- तकनीक से डरने की…

India AI Impact Summit 2026
राष्ट्रीय

World News: अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत से डरा पाकिस्तान, काबुल पर फोड़ा आतंकी हमलों का ठीकरा

India Pakistan tension
राष्ट्रीय

फ्रांस के राष्ट्रपति ने लगाया ‘जय हो’ का नारा, एआई समिट में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की उठाई मांग

India AI Impact Summit 2026
टेक्नोलॉजी

Galgotias University Robodog Row: गलगोटिया यूनिवर्सिटी को ट्रोल कर रहे लोग, सरकार भी आई निशाने पर

Galgotias University Robodog Row, Galgotias University AI Impact Summit controversy, Robot dog controversy India AI Summit,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.