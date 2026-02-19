पुलिसवाला ही निकला दरिंदा! नशीली चाय पिलाकर युवती के साथ जो हुआ, उसे सुन सन्न रह जाएंगे आप

मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली कैंट निवासी महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि करीब छह महीने पहले गुरुग्राम से करोल बाग की बस यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात सतीश कुमार नामक व्यक्ति से हुई थी। उसने खुद को हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर बताया और दावा किया कि उसकी पत्नी पलवल कोर्ट में जज है। आरोप है कि सतीश ने मुख्यमंत्री कोटे से हरियाणा पुलिस में कुक की सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया और इसके लिए तीन लाख रुपये खर्च होने की बात कही। जुलाई 2025 से उसने महिला को मैसेज भेजने शुरू किए। 29 जुलाई 2025 को दस्तावेजों के साथ उसे गुरुग्राम बुलाया गया। इसके बाद अगस्त में नौकरी की प्रक्रिया के बहाने उसे एमजी रोड स्थित एक होटल में ले जाया गया।