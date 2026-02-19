केरल के सीएम ने ‘केरल स्टोरी 2’ को बताया प्रोपेगेंडा, लोगों से फिल्म न देखने की अपील की

विवाद का एक बड़ा बिंदु फिल्म में इंटरफेथ विवाहों का चित्रण है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि आपसी सहमति से हुए विवाहों को भी साम्प्रदायिकता और जबरन धर्म परिवर्तन के उदाहरण के रूप में दिखाया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे सामाजिक विश्वास को ठेस पहुंचती है और विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास का माहौल बन सकता है। विजयन ने यह भी कहा कि केरल ऐसा राज्य है जहां साम्प्रदायिक दंगे नहीं होते और यहां पारस्परिक सम्मान की मजबूत परंपरा है। ऐसे में बाहरी ताकतें राज्य की शांति भंग करने की कोशिश कर रही हैं।