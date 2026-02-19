ट्रक और डंपर के बीच दबकर चकनाचूर हुई कार, क्रेन की मदद से निकाली लाशें

जांच में सामने आया कि नफीस को ताजमहल घूमने के लिए टैक्सी बुकिंग मिली थी। वह बुधवार सुबह गुरुग्राम के एक होटल से पोलिश नागरिकों को लेकर आगरा के लिए रवाना हुआ था। इसी दौरान यह हादसा हो गया। मंजेश की शिकायत के आधार पर डंपर चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106, 125(ए) और 281 के तहत सदर पलवल थाने में मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं में लापरवाही से मौत, जीवन को खतरे में डालने और तेज व लापरवाह ड्राइविंग के आरोप शामिल हैं। पुलिस ने टैक्सी चालक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही पोलिश नागरिक की मौत की सूचना संबंधित दूतावास को दे दी गई है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है और डंपर चालक की तलाश जारी है।