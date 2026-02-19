19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

India AI Impact Summit 2026: चीनी रोबडॉग विवाद के बाद सामने आया स्वदेशी रोबट डॉग, बेंगलुरु स्टार्टअप ने किया पेश

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान बेंगलुरु की स्टार्टअप जनरल ऑटोनॉमी ने स्वदेशी रोबोडॉग PARAM पेश किया। सात महीनों में विकसित यह रोबोट डॉग ऑटोनॉमस नेविगेशन और एडवांस मोबिलिटी क्षमताओं से लैस है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 19, 2026

Made In India robot dog PARAM

स्वदेशी रोबोट डॉग परम (फोटो- General Autonomy एक्स पोस्ट)

राजधानी दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी द्वारा पेश किया गया रोबोट डॉग चर्चा का विषय बना हुआ है। चीनी रोबोट को अपना बताकर पेश करने वाली इस यूनिवर्सिटी से सच सामने आने के बाद समिट का एक्सपो एरिया खाली करा लिया गया था। इसी बीच अब बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी ने पूरी तरह से भारत में निर्मित एक रोबडॉग पेश करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जनरल ऑटोनॉमी नामक इस स्टार्टअप ने अपने नए रोबोट को परम (PARAM) नाम दिया है और इसके वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है।

भारतीय इंजीनियरों ने डिजाइन और विकसित किया है परम

जनरल ऑटोनॉमी ने एक्स पर परम का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बहुत हो गई ये सब बकवास। पेश है परम, भारत का सबसे शक्तिशाली स्वदेशी रोबोट डॉग। कंपनी ने आगे लिखा, यह न तो असेंबल किया गया, न ही खरीदा गया, बल्कि भारत में निर्मित और भारतीयों द्वारा निर्मित है। हमारे राष्ट्र के लिए, हमारी सदी के लिए, हमारी दुनिया के लिए। कंपनी ने स्पष्ट किया कि परम को भारत में भारतीय इंजीनियरों ने डिजाइन और विकसित किया है, न कि केवल विदेशी पार्ट्स को जोड़कर तैयार किया गया है। यह रोबोडॉग एनविडिया जेटसन जीपीयू और एक्ट्यूएटर्स से संचालित है, जो इसके एकमात्र गैर भारतीय घटक हैं।

30 सेंटीमीटर तक की सीढ़ियां चढ़ सकता है परम

कंपनी के अनुसार पिछले सात महीनों से इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम चल रहा है और हर पखवाड़े इसमें सुधार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर सामने आए परम के वीडियो में वह बेंगलुरु की सड़कों पर चलते हुए, ट्रैफिक के बीच बाधाओं को पहचानते हुए और 30 सेंटीमीटर तक की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिखाया गया है। जनरल ऑटोनॉमी के अनुसार परम कम ऊंचाई वाले स्थानों में क्रैब वॉक मोड में प्रवेश कर सकता है और ऑटोमैटिक फॉल रिकवरी की क्षमता भी रखता है। स्टार्टअप का दावा है कि इसमें ऑटोनॉमस नेविगेशन और ट्रैकिंग सिस्टम मौजूद है, जिससे यह बिना मानवीय हस्तक्षेप के जटिल वातावरण में काम कर सकता है।

पीएम मोदी के सामने पेश किया था परम

क्वाड्रुपेड रोबोट्स, जिन्हें आम तौर पर रोबोडॉग कहा जाता है, कठिन और असमतल सतहों पर बेहतर गतिशीलता के लिए डिजाइन किए जाते हैं और औद्योगिक निरीक्षण, सर्च एंड रेस्क्यू तथा डिफेंस लॉजिस्टिक्स में उपयोगी साबित हो रहे हैं। जनरल ऑटोनॉमी ने पिछले महीने स्टार्टअप इंडिया पहल के दस वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष परम का प्रदर्शन भी किया था। कंपनी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने रोबोट के प्रदर्शन को सराहा और टीम को दिल्ली की सर्दियों में परम का ध्यान रखने की सलाह दी। यह प्रस्तुति राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 के डीप टेक शोकेस का हिस्सा थी, जिसने भारतीय रोबोटिक्स इकोसिस्टम को नई पहचान दी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India AI Impact Summit 2026

Published on:

19 Feb 2026 10:01 am

Hindi News / National News / India AI Impact Summit 2026: चीनी रोबडॉग विवाद के बाद सामने आया स्वदेशी रोबट डॉग, बेंगलुरु स्टार्टअप ने किया पेश

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : ₹4.38 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट, विकास पर बड़ा फोकस

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

India AI Impact Summit 2026

लॉरेंस बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन गिरफ्तार, ड्रग्स सिंडिकेट और हथियार नेटवर्क का भंडाफोड़

राष्ट्रीय

पीएम मोदी ने किया ‘इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट-2026’ का उद्घाटन, ग्लोबल लीडर्स के साथ पहुंचे भारतम मंडपम

PM Narendra Modi at India AI Impact Summit 2026
राष्ट्रीय

हिंदू पुलिस अफसर की हत्या का आरोपी बांग्लादेशी नेता दिल्ली से गिरफ्तार, बड़ी साजिश हुई नाकाम

राष्ट्रीय

AI समिट में शामिल नहीं होंगे बिल गेट्स, बड़ी वजह आई सामने

बिल गेट्स, Bill Gates,India AI Impact Summit,Gates Foundation
राष्ट्रीय

भारत पर बेतुके टैरिफ लगाने के बहाने ढूंढ रहे हैं ट्रंप, अमेरिकी सांसद का बड़ा आरोप

Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.