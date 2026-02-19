India AI Impact Summit 2026: चीनी रोबडॉग विवाद के बाद सामने आया स्वदेशी रोबट डॉग, बेंगलुरु स्टार्टअप ने किया पेश

क्वाड्रुपेड रोबोट्स, जिन्हें आम तौर पर रोबोडॉग कहा जाता है, कठिन और असमतल सतहों पर बेहतर गतिशीलता के लिए डिजाइन किए जाते हैं और औद्योगिक निरीक्षण, सर्च एंड रेस्क्यू तथा डिफेंस लॉजिस्टिक्स में उपयोगी साबित हो रहे हैं। जनरल ऑटोनॉमी ने पिछले महीने स्टार्टअप इंडिया पहल के दस वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष परम का प्रदर्शन भी किया था। कंपनी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने रोबोट के प्रदर्शन को सराहा और टीम को दिल्ली की सर्दियों में परम का ध्यान रखने की सलाह दी। यह प्रस्तुति राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2026 के डीप टेक शोकेस का हिस्सा थी, जिसने भारतीय रोबोटिक्स इकोसिस्टम को नई पहचान दी।